習近平否認2027或2035有攻台計畫 外交部不臆測：強化自我防衛
中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在舊金山時間15日進行會談，路透社報導，習近平有提到自己在美國聽到的各項計劃，例如中國計劃在2027年或2035年發動軍事行動，但其否認。對此，外交部今（16）日表示，我方從不臆測中國是否攻台或何時攻台，政府的政策非常清楚，即持續強化自我防禦能力並做好準備，並積極爭取國際支持。
記者邱新博／台北報導
根據路透社報導，拜登與習近平在會中就台灣問題進行了實質性的交流，習近平明確表達了持續關切，強調這是美中關係中最大、最具潛在危險的問題；而拜登則，指出美國的立場是維護和平與穩定，並且要求中國尊重台灣的選舉。
此外，白宮官員稱，習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫。
外交部今天舉行例行記者會，有媒體詢問，對於習近平否認有所謂2027年或2035年武力攻打台灣的計畫，外交部是否相信為真？路透社另報導有關習近平要求美國停止武裝台灣，請問外交部的回應？是否擔心美國會回應習近平之要求？
外交部發言人劉永健表示，我方從不臆測中國是否攻台或何時攻台，政府的政策非常清楚，即持續強化自我防禦能力並做好準備，並積極爭取國際支持，讓中國瞭解國際對台海和平穩定的高度重視，認知發動戰爭的代價極高，而不致輕舉妄動。以實力為後盾的和平才是真正的和平，我們料敵從寬，隨時做好準備。
劉永健說，另一方面，政府也多次表明立場，我方不挑釁、不冒進，但也不會屈於壓力。