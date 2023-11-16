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釜山女神李晧禎理想型曝光！害羞提3條件　「最好玩遊戲能帶我」

▲仙氣飄飄的李晧禎，今年曾來台參加樂天桃猿隊的應援活動，外貌令人驚豔。她透露理想型是高大比例的異性。（圖／李晧禎IG）
▲仙氣飄飄的李晧禎，今年曾來台參加樂天桃猿隊的應援活動，外貌令人驚豔。她透露理想型是高大比例的異性。（圖／李晧禎IG）

記者江芷稜／綜合報導

擁有「釜山女神」封號的韓國啦啦隊員李晧禎（이호정），15日宣布加盟P. LEAGUE+臺北富邦勇士隊，成為籃球啦啦隊最甜外援，現身球場立刻吸引球迷注意，笑容甜美的她目前也效力於韓國職棒樂天巨人隊，接受球隊專訪被問到理想型時，李晧禎害羞透露，自己喜歡高大身材、比例好、鼻子高挺的異性，由於她身高172公分，想要成為她的理想型，可不能矮於172公分，最好還能帶她玩電玩遊戲！

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▲25歲的李晧禎擁有一頭飄逸長髮，有「釜山女神」的封號。（圖／李晧禎IG）
▲25歲的李晧禎擁有一頭飄逸長髮，有「釜山女神」的封號。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎目前效力於樂天巨人隊。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎目前效力於樂天巨人隊。（圖／李晧禎IG）
今年25歲的李晧禎，身高172公分，體重49公斤，擁有一頭長髮、纖細美腿，外表相當美豔，個性卻非常隨和愛笑，她被訪問到理想型表示，喜歡身材高大、比例好、鼻子高挺的異性，不過，她笑說沒有機會正面仔細觀察別人鼻子，希望有機會這麼做，且因為自己愛玩電玩遊戲，如果對方能帶著自己一起玩，將會是非常完美的理想型。

▲李晧禎外表看起來冷豔，個性卻十分隨和、非常愛笑。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎外表看起來冷豔，個性卻十分隨和、非常愛笑。（圖／李晧禎IG）
李晧禎外表高挑飄仙氣，2021年在三星獅隊初登板，目前效力於韓職樂天巨人隊啦啦隊，今年6月跟隨LOTTE GIRLS來台，參加樂天桃猿隊舉辦的「辣年糕趴」，當時就讓球迷相當驚豔，誇讚她本人長得很正，目前IG也有8.2萬人追蹤，雖然無法媲美百萬粉絲的李多慧，也是人氣直追的後起之秀。

▲李晧禎今年曾來台應援棒球比賽，加盟富邦勇士隊是首次參與籃球啦啦隊。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎今年曾來台應援棒球比賽，加盟富邦勇士隊是首次參與籃球啦啦隊。（圖／李晧禎IG）
不僅外表美麗，李晧禎對美十分嚮往，小時候的夢想是當美髮師，自己也會DIY美甲，平常展示的美甲都是親手繪製，展現多才多藝的才華。活潑開朗的她個性相當直率，坦言自己酒量不錯，能喝到1瓶的燒酒，自己非常熱愛賺錢，平日最擔心戶頭裡沒有錢，說完自己也害羞大笑。

▲李晧禎透露喜歡高大、身材比例好、鼻子高挺的異性。（圖／李晧禎IG）
▲李晧禎透露喜歡高大、身材比例好、鼻子高挺的異性。（圖／李晧禎IG）
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