▲中藥粉受潮結塊還能吃？　醫：變質才需丟棄！

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中藥粉含澱粉吸濕性 台灣氣候潮濕易結塊臺北市立聯合醫院中興院區藥劑科藥師林淨儀表示，科學中藥製作方式為將中藥材熬煮濃縮成膏狀，再黏附於澱粉顆粒並均勻混和。於調劑、包裝、保存的各環節中，都有不同的因素影響了中藥粉結塊的可能性。中藥粉在藥師調劑時會被倒出原包裝塑膠罐，與不同方劑混合後，再以機器分裝並融封在紙包內發給病人。藥粉具有中藥濃縮浸膏的黏性，不同的方劑黏性也會有所不同，澱粉具有吸濕性，而輕薄的包裝紙阻隔濕氣並不如塑膠罐，再來則是藥粉被帶回家後的保存方式，尤其臺灣氣候環境較為潮濕，更可能增加結塊情形的發生。
結塊不影響藥效 變質才須丟棄林淨儀說，中藥粉結塊其實不需要太擔心，結塊為物理性質改變，在醫師開立的療程時間內發生藥品成分變質的風險其實很低，只要稍作攪拌，藥粉都可以再度散開。若是有其他變質狀況，例如顏色或味道改變、出現斑點、結塊無法攪散，這時就很有可能是藥粉已經發霉或變質，不建議繼續服用了，最好將藥品丟棄並提前回診。
不論西藥或中藥，已分包、脫離原包裝的藥品都不建議放置超過半年（180天），所以當次療程未服用完的藥品最好定時整理、丟棄，避免餘藥累積，留置過久。
儲存雙層夾鏈袋 冰箱保存八周不結塊過去曾有研究者進行中藥粉結塊實驗，將科學中藥粉置於雙層夾鏈袋內，結果顯示可以保存超過八週不會結塊，比起單純裸包或置於單層夾鏈袋內，能更延後發生結塊時間，但需要注意每次取藥後得將夾鏈袋封好，才能達到阻絕空氣的效果。
相關文獻也提及，可以把中藥粉放進冰箱中保存，但要在服用前才能取出，若取出後未馬上服藥，可能使粉包與環境空氣接觸，濕氣遇冷凝結在粉包上，反而會增加藥粉結塊風險，因此放置於冰箱需要特別小心。平時外出時，也可以先將部分的藥粉置於夾鏈袋內帶出門，剩餘的藥品置於另一夾鏈袋中，避免同一夾鏈袋每天頻繁開合，所有藥粉一直跟環境空氣接觸，如此便可以減少藥粉結塊的情形發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59886
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