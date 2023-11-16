議會關心科工館改造 陳其邁：將與時俱進、合作整理活化
高雄市長陳其邁今（16）日赴議會接受市政總質詢，他針對少子化議題答詢表示，少子化危機反映許多社會問題，包含人口結構老化、勞動力減低以及長照需求增加等等，更會影響生育率。因此高雄市有許多政策因應，包含托育及幼教的補助，以及生育津貼的調整增加等，期盼能照顧弱勢及育兒家庭的需求，降低年輕人養兒育女負擔，政府會以務實態度更努力面對嚴峻的少子化挑戰。
記者鄭婷襄／高雄報導
至於議員關心房價問題，陳其邁指出，高雄市的房價所得比在今年第二季是9.23%，較其他各縣市低，季變動也是六都最低。社會住宅擴增也正加速進行，而高雄市也首創租金減免計畫，將囤房稅收入做為租金補貼或社宅租金的減免，也落實居住正義。
有關眷村活化議題，陳其邁說明由於眷村的面積龐大，過去財務計畫上難具可行性，在今年才改絃更張，採用公辦都更的方式，以容積移轉來鼓勵相關的商辦或住宅，其中收益來挹注加速眷村活化的財源，市府也持續與居民溝通，取得共識並加速進行。
此外針對議員關心科工館改造，陳其邁表示，市府會跟科工館合作，與中央申請大型的公共建設計畫，包括場域改造、場館整理更新等，並在教育內容上也與時俱進，著重於科學教育與環境教育。他表示科工館具有舉辦大型活動的潛力，周遭台鐵與輕軌等公共運輸便利，未來也將會有更完整的規劃來改造並活化科工館及周邊地區。