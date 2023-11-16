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遭「小楊祐寧」黃丞邦馬拉松熱吻！BL劇男星陳玹宇僵化成柱狀

▲「小楊祐寧」黃丞邦（左）在《保留席位》與陳玹宇馬拉松式熱吻半小時。（圖／三立）
▲「小楊祐寧」黃丞邦（左）在《保留席位》與陳玹宇馬拉松式熱吻半小時。（圖／三立）

記者羅凌筠／台北報導

三立BL劇《保留席位》首映會今（16）日舉行，陳玹宇試鏡期一眼看上神似楊祐寧的男主角黃丞邦，兩人在戲裡上演牛肉麵店老闆、小說家的愛情故事，有一場親密戲從牆上親到床上，馬拉松式熱吻半小時，陳玹宇透露：「我硬到不行，直接僵成柱狀體。」

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導演見狀喊卡，要陳玹宇、黃丞邦去角落談心，裸上半身的黃丞邦大方告訴對手：「跟著我就對了，身體哪裡都可以碰，你好好去摸、去感受。」陳玹宇這才放開包袱，從黃丞邦的腰部一路流連到大腿，害羞回憶：「好多幕是我主動抱他過來親。」

▲《保留席位》黃丞邦（左）、陳玹宇的親密戲尺度偏大，雙手流連腰部大腿。（圖／三立）
▲《保留席位》黃丞邦（左）、陳玹宇的親密戲尺度偏大，雙手流連腰部大腿。（圖／三立）
黃丞邦被外界冠上「小楊祐寧」的稱號，他笑說當然開心，可能某個角度很像，而且他很早就欣賞楊祐寧，有次在一場殺青宴上在遠處看到楊祐寧本尊就好興奮，笑說他的目光完全被吸引到。粉絲日漸增加，他遇過有人向他索取原味襪子，還有男粉絲直接私訊「男朋友，你今天過得怎麼樣」、女粉絲表白「老公我很想你」，他不敢回答，僅去按個愛心。

▲《保留席位》陳玹宇試鏡時從一票男生選中黃丞邦（左）。（圖／三立）
▲《保留席位》陳玹宇試鏡時從一票男生選中黃丞邦（左）。（圖／三立）
陳玹宇在演藝圈沉浮4、5年，之前受訪時都是坐在牆邊，現在終於坐中間受訪，感觸一陣上來而落淚。前陣子疫情影響工作，他找前輩賴雅妍在車上聊3小時，賴雅妍一句「有時候我們只需要一場聊天」突破他的心防，他當場大哭，他透露自己也曾經去賴雅妍家吐苦水，賴雅妍準備頌缽、手沖咖啡招待，讓陳玹宇身心療癒，2人結緣自《三隻小豬的逆襲》，劇組至今仍會聚餐聯絡感情。

▲黃宏軒（左）、張哲偉演出BL劇《保留席位》。（圖／三立）
▲黃宏軒（左）、張哲偉演出BL劇《保留席位》。（圖／三立）
黃宏軒這次在劇中是助攻角色，被問到敢不敢拍BL劇？他毫不考慮就說當然，而且直接表態自己尺度很大，脫個精光也可以，「我敢啊，給我寶貝袋就可以了。」因為他之前拍戲有裸體經驗，套「加長版長襪」露屁股，從容的在片場走來走去。

黃宏軒上周錄製《娛樂百分百》，被問到近日盛傳愷樂回鍋？他說：「沒有聽說。」今日剛好是緋聞女友荳荳生日，黃宏軒也沒有要慶祝的意思，「我沒記生日，你現在提，我可能等一下會發給她一個訊息。」他還透露要上「凹嗚狼人殺」單元前才會跟荳荳聯絡。

張哲偉在劇中是白月光，陳玹宇喜歡他許久卻不知，他笑說自己其實也是屬於後知後覺的人，等事後知道後悔也來不及了，最後只有懊惱。《保留席位》台灣首播平台是VBl Series YouTube、KKTV，海外平台是RakutenTV、Video Market、Viki、GagaOOlala、香港MyTV Super及泰國Viu及愛奇藝。

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