《艾爾之光》14周年慶！連線送三轉時裝　經驗值、掉寶率限時加倍

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《艾爾之光》將在11月18日迎來第14周年！為回饋多年陪伴著《艾爾之光》一起成長的玩家，遊戲將於周年慶當日開放一日限定「14周年燃燒活動」，提供「經驗值3倍」、「掉落率2倍」、「武器+12 BUFF」3項限時福利效果，讓玩家在高速升級、爽快打寶的滿足感中與《艾爾之光》一同度過14歲生日。
官方表示，當日累積登入連線滿指定時間，還能一一獲得對應部位的「14周年紀念3轉晉級時裝」獎勵，只要連線滿140分鐘，即可取得全套「[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱」。
連線獎勵為依照連線時間逐一提供對應部位內容：
📍累積連線20分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(手套) 1個
📍累積連線40分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(鞋子) 1個
📍累積連線60分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(下衣) 1個
📍累積連線80分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(上衣) 1個
📍累積連線100分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(武器) 1個
📍累積連線120分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(飾品) 1個
📍累積連線140分鐘：[科保]14周年紀念3轉晉級時裝箱(髮型) 1個
「[露莉爾]魔法衣櫥票券」最後獲取機會！星光商城活動進行中
遊戲內「星光商城活動」正在進行中，活動僅開放至11月23日，完成每日、每周指定任務可獲得「[科保]星星幣」；收集星星幣達指定數量，即可兌換對應部位的【[露莉爾]魔法衣櫥票券】，並選擇多樣時裝進行登錄，請玩家務必把握免費登錄時裝的機會。
完成每日/每周任務將提供指定數量【[科保]星星幣】
依照星星幣數量可進行魔法衣櫥票券兌換：
📍[科保]星星幣30個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(武器)(第7波)1個
📍[科保]星星幣30個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(髮型)(第7波)1個
📍[科保]星星幣20個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(上衣)(第7波)1個
📍[科保]星星幣20個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(下衣)(第7波)1個
📍[科保]星星幣10個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(手套)(第7波)1個
📍[科保]星星幣10個(兌換限制1次)：[露莉爾]魔法衣櫥票券(鞋子)(第7波)1個