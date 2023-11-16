曹格挺過婚變傷痛！可以繼續往下走 男粉熱情告白「我愛你」
「金曲歌王」曹格帶著「別具一格曹格2023LiveHouse巡迴演唱會」到大陸各城市演出，他在每場都把自己的悲苦情歌唱過一遍，把這系列巡迴當作自己的「療癒心靈之旅」，昨（16）日在上海場演唱會，他還激動的說：「這些歌裡的痛，我已經都感受過了，我知道這個痛了，我可以繼續往下走了！」有趣的是，曹格唱到歌曲〈梁山伯與茱麗葉〉時，有熱情男粉對他告白「我愛你」。此外，曹格還透露兒子Joe未來很有可能當北京場的演唱會嘉賓。
記者吳雨婕／綜合報導
曹格揮別婚變情傷後桃花緣更開「男女通吃」，不僅台上左擁右抱長腿美女，連男粉絲都爭搶麥克風對唱，甚至連曹格擦過汗的毛巾都想要，超強魅力的程度可見一般，藉著此次巡演重新出發曹格在這趟表演中不但把唱功發揮到淋漓盡致，狀態極好的他靠著勤加運動、飲控成功瘦下3公斤。只見寵粉的他透過演唱與歌迷頻頻互動，不僅當起歌迷的「攝影師」拿大家的手機自拍，還幫歌迷拍攝自拍視角的現場視頻。
唱到〈數到5答應我〉時，曹格給足歌迷「福利」，邀請粉絲玩遊戲，當中不乏許多害羞小女生、熱情大哥及長腿美女，當看到看見一頭長髮的大美女時，他竟臉紅害羞說到：「好像太近距離接觸了！」他在演唱〈梁山伯與茱麗葉〉時，現場選歌迷對唱，結果竟然多次被男粉絲搶麥，還直接對曹格告白大喊：「我愛你！」成都場時，跟歌迷玩嗨的曹格乾脆下台和歌迷互動，有許多激動的歌迷竟把曹格全身摸透透，讓曹格笑說：「今晚就讓大家摸個夠！」說完除了把擦過汗的毛巾丟給粉絲，結果讓全場粉絲陷入瘋狂爭相搶毛巾的行列，最後曹格還跳入人群和大家擁抱。
有著幽默頑皮性格的曹格在這幾場巡演中當起「曬兒魔人」，每次在演唱〈美麗人生〉前都會玩起「兒子獻聲」哏， 對著台下歌迷說：「歡迎我的兒子Joe......的聲音！」在說這句時總是「停拍」好幾秒的他總讓歌迷誤以為帥兒到場支持，沒想到愛玩的他在昨天上海場時特別預告「明年北京場，如果Joe學校放假，就會帶他來北京場和大家一起玩！」此話一出讓全場騷動，以帥兒為榮的他更笑說：「接下來其他場巡演如果Joe有拿到假期，我一定會請他到現場跟我一起唱歌！」
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