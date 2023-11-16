遭綠營放生！藥師公會觀望藍白合　黃金舜曝心聲

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黃金舜於午後接受媒體聯訪表示，常務會議最終達成3項共識，第一部分是對於藥師公會全聯會先前推舉他到執政黨參與不分區立委的遴選、但最終卻未能列入不分區安全民單一事感到非常遺憾。
第二部分共識，黃金舜說，全聯會認為，現在國民黨與民眾黨已經宣佈要合作方向、並確立基本共識，但兩黨內部還有很多聲音，全聯會希望等藍、白合作的情況比較明朗後，全聯會再來考量是否與其他政黨有合作空間，因此目前還在觀望中，是否合作還要等明朗了再決定。
此外，黃金舜指出，會中的第三部分共識則是，目前民眾黨、國民黨都尚未公開立委不分區名單與順位，全聯會希望是不是可以考量藥師公會全聯會的相關幹部或會員。
至於這次沒能列入民進黨不分區立委安全名單、憤而退出爭取排名一事，黃金舜說，藥師對防疫、民眾幫助極大，上個月也爭取到亞洲藥學會在台舉辦，但這次民進黨的提名中、完全看不到藥界的貢獻，所以藥師公會才會有這麼大的反彈。
黃金舜說，他本人長期與民進黨合作，後續也不會用其他黨的身份去作為不分區立委，至於與其他政黨合作一事，也不是藥師公會全聯會一廂情願，要有其他政黨跟我們接觸才會知道。
不過，黃金舜也提到，這次常務會議中，有與會藥師提到，民進黨推舉副總統賴清德作為總統參選人，並對未來在整個國家方向提出「大健康」概念，可民進黨提出的安全名單中卻少有醫藥界代表、缺乏醫療相關人員，質疑「往後大健康是真的、還是假的？」