響應淨零‧力挺果農 中華郵政i郵購行銷梨山蜜蘋果

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臺中市政府農業局張敬昌局長表示，本次「2023新社花海暨臺中國際花毯節臺中市農特產品行銷活動」，特別邀請和平區的農民參加展售，梨山蜜蘋果深受民眾喜愛，嚐過的都讚不絕口。此外，農業局也輔導和平區農會至都會區如板橋區農會進行展售活動，讓北部的消費者也可以品嚐來自高山的好滋味，也籲請民眾多多支持「地產地銷」，食用台灣在地的當季蔬果，同時也是為淨零減碳盡一份力。
中華郵政台中郵局陳湘慈局長表示，中華郵政長期推動「關懷農產行銷」，在全台嚴選優質的農特產上架販售，合作的小農有完整的溯源條碼，農藥檢驗合格證明並且投保產品責任險等三大保證。此外，每售出一盒蜜蘋果禮盒，台中郵局同步捐出10元給臺中市立梨山國民中小學做為學習基金，請民眾可以安心訂購i郵購，跟著中華郵政一起「嚐鮮、品小農、做公益」。
此外，為了讓民眾縮短與蜜蘋果的產銷距離，和平區公所配合台北市劍南捷運市集、桃園市八德置地生活廣場市集、台中市北屯區國際獅子會300C-3區2023-2024年度愛心嘉年華園遊會，分別安排3場小農快閃市集，歡迎民眾就近採購，支持在地果產，也減少運輸碳排放。
「2023和平區梨山蜜蘋果季」相關活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://user244334.pse.is/5degjg）、FB搜尋：和平區公所，亦可得知活動訊息，歡迎民眾前來參加活動。