國際刑警組織排台灣39年　駐紐西蘭代表投書當地媒體將台納入

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歐江安文中呼籲，跨國犯罪日新月異，網路詐騙、人口販賣、恐怖主義、網路散播暴力等層出不窮，是各國共同挑戰；建構無縫的國際警察聯盟才能有效打擊跨國犯罪，而台灣被排除在國際刑警組織之外，將使全球治安防護網產生漏洞，讓跨國組織犯罪集團有隙可乘；唯有摒除政治干擾，各國執法單位才能分享關鍵資訊、合作互助，更有效打擊犯罪。
歐江安引用紐西蘭於2019年發起的「基督城倡議」（Christchurch Call）指出「全球問題需要全球解方」，並強調台灣已遭國際刑警組織排拒長達39年之久；即使台灣是全球最安全國家之一，因無法取得INTERPOL全球緊急 I-24/7通訊系統資訊，面對國際組織型犯罪顯得脆弱。例如我國人被跨國犯罪集團誘騙到柬緬等地遭囚禁，2022年我國雖通報國際刑警組織卻未獲回覆，僅能與國際夥伴合作，成功營救478位受害者。
歐江安表示，台灣為國際貿易樞紐，每日大量且密集的人流、物流及資金往來，持續暴露在高風險中。歐江安並強調，若沒有台灣參與，防治國際犯罪網絡則產生漏洞。唯有建構無縫的國際警檢聯盟，才能有效打擊跨國犯罪；唯有消除政治干擾，各國執法人員才能無礙分享重要資訊、提供即時協助，拯救更多生命。
國際刑警組織於1923年9月7日成立，總部位於法國里昂，在全球有七個地區局，目前總共有195個會員國，目前世界上只有三個聯合國成員國非會員國（北韓、吐瓦魯、帛琉）以及3個非聯合國會員國（中華民國、科索沃和西撒哈拉）不是國際刑警組織會員。而我國曾在1961年至1984年擁有會籍，但因為1984年中國加入之後被排除在外。2020年，國際刑警組織舉行90屆大會時，拒絕給予我國觀察員身分。