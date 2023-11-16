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內幕／抗藍白！民進黨形塑親美、親中對決　最壞打算是柯侯配

▲藍白合將在周六揭曉最後組合，賴清德不再是外界評估「躺著選」，有綠營人士坦言柯侯配是最不樂見的情況。（圖／賴清德競辦提供）
▲藍白合將在周六揭曉最後組合，賴清德不再是外界評估「躺著選」，有綠營人士坦言柯侯配是最不樂見的情況。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

選前不到2個月，峰迴路轉的藍白合達成協議，民進黨總統參選人賴清德在三咖督局面普遍被認為是「躺著選」，如今將對決藍白合，有黨內人士分析，二元選戰勢必比各黨亂鬥還好打，從馬辦執行長蕭旭岑赴中後藍白合火速拍版，相較民進黨副手蕭美琴呼之欲出，綠營戰略明確，就是形塑親美、親中對決，而侯柯配高機率出線，柯粉恐醞釀「無柯郊遊」不滿聲浪；最擔心莫過於柯侯配，柯年輕票加上國民黨號召黨員投票，堪稱是民進黨不樂見的最壞結果。

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藍白合昨日在前總統馬英九見證下進行政黨協商，歷經2個半小時之後，馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲一同走出大樓，攤開六大共識，除了未納政黨支持度，更承諾除國防、外交與兩岸由總統決定外，其餘部會依各黨立委席次分配，民眾黨主責監督制衡、國民黨主責建設發展，由馬英九與國民黨、民眾黨各推薦一位民調統計專家。

藍白合達成共識後，在媒體合照環節馬、朱、侯三人笑得燦爛，而一旁柯文哲手被馬英九緊握著、眼泛淚光，藍營可謂是佔盡上風。而柯文哲的全面退讓，不僅讓一旁發言人陳智菡難過拭淚，更背負了「賣黨」的罵名，支持者更醞釀募款退費，泣訴國民黨挺不下去。

原先被視為破局的藍白合，如今火速拍版定案，賴清德砲轟，國內外媒體大幅報導中國介選，企圖扶植親中政權，兩個都不是適任的國家領導人，兩個不對的人，在政治上沒有「負負得正」這樣的事情。定調將藍白合導向中國介入台灣大選。

對此綠營人士指出，馬英九辦公室執行長蕭旭岑赴中後返台後隨即促成藍白合，中國介選斧鑿斑斑，侯柯配、柯侯配將在將在本周六決定最後組合，相較於民進黨副手人選蕭美琴呼之欲出，綠營戰略明確，就是形塑親美、親中對決。

該人士說，相較於各政黨亂鬥，二元選戰好打的多，不須評估攻防比重出現棄保問題，但會降低對柯文哲的批評，避免激起藍白對民進黨的仇恨，保持雙方內部對彼此不滿，不讓民眾黨「化悲憤為力量」。另也須觀察郭台銘是否參選到底，被視為避免不滿藍白合選票回流賴清德的雙重保險。

另有黨內人士分析，與其說藍白合，不如說是藍柯合，侯柯配對民進黨相對有利，侯友宜創造議題與辯論能力備受質疑，且副手柯文哲聲量過高也不利於侯，且部分柯粉不願「含淚投票」寧可「無柯郊遊」。反觀柯侯配是最不樂見狀況，柯粉黏著度高，加上國民黨號召黨員投票，是最貼近一加一等於二的戰力組合。而外界普遍認為賴清德勝卻在握，如今殺出藍白合，勢必激起綠營支持者危機意識，選舉戰火瞬間引燃，無論結果為何，都已在政壇寫下新頁。

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