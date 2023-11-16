何嘉文曝昔「癌症初期」健康狀況！亂吃減肥藥現左腎功能剩七成
44歲何嘉文2010年曾因腎臟問題，休息2年多，今（16）日她和羅美玲出席中醫活動，直言過去因亂吃減肥藥導致「急性腎盂炎」，差點要洗腎。當時檢查發現癌症初期，何嘉文表示，因自體免疫太強，自己攻擊自己，差點就變紅斑性狼瘡，「因為我發現早，如果再晚1、2個月也許就是腎癌。」如今右邊腎功能雖正常，但「左邊腎大概只有70%」，她因此不能喝太多水。
記者黃盈容／台北報導
何嘉文回憶身體亮紅燈那段往事，全因亂吃減肥藥所害，醫生警告她，再不吃類固醇就得洗腎，於是她開始服用強效類固醇，副作用除了發胖、會腫，還會不自覺暈眩。
何嘉文目前約1年定期回診追蹤腎的狀況，「沒辦法根治，是歸在癌症初期，因為我最大病徵是自體免疫，因為我的免疫系統崩潰，自己攻擊自己，如果我沒發現，也許會落在腎。」
她近來靠中醫調身體、控制飲食，成功在5個月內減重8公斤。何嘉文結婚9年，肚皮一直沒動靜，總是被關心。今43歲羅美玲驚喜宣布懷上3寶，何嘉文坦言對於生小孩的事已看開，「我現在都已經很放空了，那天聽到羅美玲懷孕，我第一件事是大笑，我仰天大笑3聲，我說調成這麽好，這也太厲害了吧！」
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