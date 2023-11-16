藍白合柯文哲全面退讓　讓利、政治分贓、陳智菡落淚討論炎上

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而後藍白合持續無進展，遭譏藍白合變「藍白拖」，討論量也日漸下滑，直到前總統馬英九10日透過馬辦拋出呼籲採全民調方式，不只侯辦內部跳腳，藍營內部更出現分歧聲音，外界對藍白合的關注度才又開始上升，馬英九此行徑有如為藍白政黨協商添加催化劑，單日聲量達3.2萬則。
藍白合昨日進行二度政黨協商，歷經2個半小時後達成共識，並將在本周六上午宣布組合人選，創造3.6萬則聲量。進一步分析網友對藍白二次協商後的討論，其中最受到熱議的正副總統人選。
其次是柯文哲協商過程中態度大軟化，讓民眾黨不少支持者錯愕不已，柯此舉被視為是全面讓利，也成為網友第二熱門討論的話題，聲量達8000則。
受到第三名關注的話題是「政治分贓」，聲量超過5千則。民眾黨創立至今4年，標榜第三勢力、以超越藍綠自許，昔稱討厭國民黨卻組藍白合的柯文哲，遭外界批評為了政治權力，選擇成為守舊、親中國民黨的附庸，讓網友對此感到失望，直言「藍白合意味著信仰和理念喪失，從分贓開始，就已經不是一個值得託付的政黨」。
排名第四的是「中國介選」討論，因馬英九基金會執行長蕭旭岑本月初訪中後，返台隨即促成藍白合，時機點敏感受到質疑，且傳出蕭旭岑見到國台辦高層，背後疑有中國指導藍白整合。
第五是有關「聯合政府」規劃，民眾黨將主責監督制衡，國民黨會主責建設發展，遭疑「喬整合」是否涉及「搓湯圓」；以及協商會後柯文哲競辦發言人陳智菡，被發現眼眶泛淚、疑似現場拭淚，引起外界猜測，是否因比民調方式對民眾黨不利落淚，討論聲量也都有超過1000則。
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