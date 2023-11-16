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藍白合柯文哲全面退讓　讓利、政治分贓、陳智菡落淚討論炎上

▲藍白合昨日達成共識，外界普遍認為國民黨佔盡上風，柯文哲全面讓利。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藍白合昨日達成共識，外界普遍認為國民黨佔盡上風，柯文哲全面讓利。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

糾結數月的「藍白合」昨日達成共識，其中國民黨可謂是佔盡上風，而柯文哲全面退讓，不僅讓一旁發言人陳智菡難過拭淚，更背負了「賣黨」的罵名，對此「榮泰創數據」分析藍白合二次協商網路聲量，最多討論為誰正誰副，依序為柯文哲讓利、中國介選與聯合政府，而民眾黨發言人陳智菡在現場落淚，也成為討論焦點。

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「榮泰創數據」分析近半個月以來關於藍白合的網路聲量，在藍白兩黨首度舉行政黨協商、柯朱侯3人上演密室協商後，依舊對如何產生最強總統人選未達成共識。11月初朱立倫對藍白合配對提出日本和德國兩方案作為新解方，不過柯文哲仍堅持全民調方式，但強調如果民調贏沒有超出誤差範圍，也願意退讓當副手，讓「藍白合」的討論聲量逐日上升，本月3日達近4萬則討論。

而後藍白合持續無進展，遭譏藍白合變「藍白拖」，討論量也日漸下滑，直到前總統馬英九10日透過馬辦拋出呼籲採全民調方式，不只侯辦內部跳腳，藍營內部更出現分歧聲音，外界對藍白合的關注度才又開始上升，馬英九此行徑有如為藍白政黨協商添加催化劑，單日聲量達3.2萬則。

藍白合昨日進行二度政黨協商，歷經2個半小時後達成共識，並將在本周六上午宣布組合人選，創造3.6萬則聲量。進一步分析網友對藍白二次協商後的討論，其中最受到熱議的正副總統人選。

其次是柯文哲協商過程中態度大軟化，讓民眾黨不少支持者錯愕不已，柯此舉被視為是全面讓利，也成為網友第二熱門討論的話題，聲量達8000則。

受到第三名關注的話題是「政治分贓」，聲量超過5千則。民眾黨創立至今4年，標榜第三勢力、以超越藍綠自許，昔稱討厭國民黨卻組藍白合的柯文哲，遭外界批評為了政治權力，選擇成為守舊、親中國民黨的附庸，讓網友對此感到失望，直言「藍白合意味著信仰和理念喪失，從分贓開始，就已經不是一個值得託付的政黨」。

排名第四的是「中國介選」討論，因馬英九基金會執行長蕭旭岑本月初訪中後，返台隨即促成藍白合，時機點敏感受到質疑，且傳出蕭旭岑見到國台辦高層，背後疑有中國指導藍白整合。

第五是有關「聯合政府」規劃，民眾黨將主責監督制衡，國民黨會主責建設發展，遭疑「喬整合」是否涉及「搓湯圓」；以及協商會後柯文哲競辦發言人陳智菡，被發現眼眶泛淚、疑似現場拭淚，引起外界猜測，是否因比民調方式對民眾黨不利落淚，討論聲量也都有超過1000則。

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