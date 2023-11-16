「微光島嶼」搶進一中商圈 沉浸式網美餐廳大爆紅

位於台中市一中商圈的微光島嶼餐酒館，試營運期間就迅速走紅。因為這家餐廳標榜沉浸式風情，不僅把露營帳棚搬進餐廳，還有椰子樹營造的南洋風，以及大大月亮裝點的夕陽美景，吸引不少網紅打卡拍照。其創辦人是現年37歲的鐘士豪，學的是餐旅專業，白手起家，12年間先後開了3家不同風格的餐廳，打造了自己的餐飲王國。
記者金武鳯/台中報導
鐘士豪出身藍領家庭，父親是水泥工，母親是會計，懂事的鐘士豪不想加重父母擔子，大學期間就勤於打工，為自己攢下人生第一桶金。25歲那年，他拿出積蓄開了一家手搖飲店。他說，父母都是務實的人，對於他選擇賣飲料生意並不認同，他義無反顧投入，所幸首次創業就有不小收穫，並學會做「湯水」生意門道。
白手起家的鐘士豪，繼手搖飲之後的12年間，他先後又在台中新光三越開了微醺光廊、私人KTV招待所，及今天正式開幕的微光島嶼餐酒館，打造出屬於自己的餐飲王國。其中微光島嶼的風格，結合了他喜愛的旅遊、露營及無國界餐飲想法，在裝潢上將海島與露營兩大元素發揮到極致,尤其是把露營用的帳棚搬進餐廳，讓初次造訪的客人驚呼連連，搶著要體驗在帳棚內用餐的新鮮感。事實上，在百坪空間裡，鐘士豪打造了四種不同風情的用餐區，諸如南洋風、海島風及夕陽景觀等，多樣化的海島露營場景，讓進場的客人不必出遠門，就能體驗一趟有著多重饗宴的旅程,
微光島嶼標榜是全台首家沉浸式海島風餐廳，今天盛大開幕,現場集結數十台千萬超跑包含藍寶堅尼、法拉利、麥拉倫參與盛會,並有數十名網紅與藝 人到場力挺,讓現場星光熠熠，人潮絡繹不絕。
「生活不該是庸庸碌碌,應該享受自由的人間煙火」，鐘士豪說，微光島嶼以此理念出發,致力滿足顧客五感美好,進而打造出沉浸式露營的下午茶，結合餐酒館品牌;讓賓客不論是聽到的音樂、看到的氛圍營造或者享用餐飲的味蕾饗宴,都能達到極致的沉浸放鬆。可說在繁忙都市中，打造出一座世外桃源,提供給現代人一個放慢步調的生活方式。