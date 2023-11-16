升息加打炒房效應！土增稅將創21年新低 各縣市徵收情況也曝光
土地增值稅為地方政府重要稅收之一，主要以公告土地現值為參考基準。不過，根據財政部今（16）日公布最新統計，受央行連次升息及健全房市政策等影響，不僅111年土增稅收年減15.4%，今（112）年累計前10月也續減21.6%，創98年以來同期最大減幅。雖然8月新青年安心成家貸款上路以來，近2月已轉為正成長，但仍難以達成全年預算目標，財政部預估達成率將低於8成，也是92年以來首見。
記者顏真真／台北報導
財政部統計，107年反映不動產市場量縮價跌情形，全國公告土地現值平均微幅調降0.8%，土增稅亦受影響而年減3.5%。108年受惠於不動產市場回穩、台商回流購地建廠等因素，土地買賣類移轉面積增加，土增稅重回千億元水準，109年再升至1130億元。
110年因基數已高而轉降；111年起更受到央行連次升息及健全房市政策等影響，土增稅實徵淨額跌至930億元，年減15.4%，今年 1至10月實徵616億元，續減21.6%，為98年以來同期最大減幅，即便8月新青年安心成家貸款上路以來，近2月已轉為正成長，還是難以達成全年預算目標，預估達成率將低於8成，為92年以來首見
若就各縣市土增稅實徵淨額觀察，大致以新北市為大宗，台北市、台中市分居第2、第3，近年6都合計約占8成，6都以外縣市則以新竹縣市、宜蘭縣、彰化縣為主。今年1月至10月各縣市實徵淨額多呈減少，以屏東縣、台中市減逾4成較多。
觀察內政部土地買賣移轉筆數，今年1月至9月全國39萬件，年減16.5%，其中新竹縣因件數規模較小，年減達4成，台南市、桃園市亦分別年減23.5%、21.8%。