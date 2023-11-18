SmashRegz專訪／各自登頂！呂士軒當2屆金曲評審　罕曝辯論細節

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呂士軒談到擔任金曲評審的細節，他真心認為，「得不得獎真的是其次，我覺得能入圍，並且被20幾個評審討論很有價值。」他提到，以前也會講「入圍就是得獎」，但當了評審更能有這樣的感受，能進到名單中已經很可貴，「一首歌能被大家聽見、找到，甚至吸引到別人的專注，除了感謝，也是很有價值的事情。」至於在討論過程中，是否有見過爭吵場面，呂士軒透露：「沒有吵起來啦！辯論很有趣，在講話的過程中，各自也都能吸取一些經驗。」
其實呂士軒、張伍、史今各自都有不同身分，3人都雙棲於幕前、幕後，不擅於面對人群的張伍，坦言更喜歡幕後的工作，「比較不用跟一堆人接觸，年紀越大越厭倦，討厭社交。」呂士軒則是自信提到，幕前、幕後兩者的工作都擅長，他尤其喜歡克服挑戰的成就感，同時不斷探索、創新，找到新想法與靈感，他舉例，「就像是說話，要挑對時間，比如空氣凝結的時候，代表這個場合沒有人講話，就需要等到對的時間，如果不是對的時間就不要做。」史今認為，幕前屬於比較多短期刺激，幕後更多的是思考、研發，對他來說，兩者都喜歡。
這幾年饒舌歌手難免會被貼上一些負面標籤，SmashRegz被問到如何看待此事，史今直言：「如果是因為實際作為而被貼上的，那也沒什麼好說的，問題比較大的反而是在一些以偏概全沒有獨立思辨能力的跟風、翻車仔身上。」呂士軒淡定的說，可以選擇要不要在乎這件事，「我很樂意被定義，只要我們真實做自己，不必太在意外界的評價，想貼什麼標籤，你開心就好。」張伍則簡短的說：「沒事啦！音樂人都會被貼標籤，很難去在乎。」
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