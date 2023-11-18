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SmashRegz專訪／各自登頂！呂士軒當2屆金曲評審　罕曝辯論細節

▲饒舌團體SmashRegz違法由呂士軒（左起）、史今、張伍組成，其中呂士軒曾擔任過2屆金曲獎評審。（圖／記者陳明中攝）
▲饒舌團體SmashRegz違法由呂士軒（左起）、史今、張伍組成，其中呂士軒曾擔任過2屆金曲獎評審。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／專訪

呂士軒、張伍、史今3人組成饒舌團體SmashRegz違法，他們睽違8年合體，推出專輯《三不管》，而在各自奮鬥的8年時間裡，都在各自的領域上精進、努力，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪時，SmashRegz違法分享對於幕前、幕後工作的想法，其中擔任過2屆金曲獎評審的呂士軒罕見透露擔任評審時，與其他評審討論各項作品的辯論狀況。

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團體有8年沒有合體，直到今年才終於齊聚推出新專輯，這期間其實3人都各自忙碌，呂士軒在2017年時推出了專輯《誤入奇途》、2020年發表個人第二張專輯《市井小明》，並以《誤入奇途》奪下金音獎「最佳嘻哈單曲獎」、「最佳嘻哈專輯獎」，甚至還連當兩屆金曲獎評審；張伍則是分別於2020年、2021年推出專輯《像我們這樣的騙子》、《黃昏》，還幫許光漢、孫盛希、黃宣、J.Sheon、葛西瓦等歌手作詞，非常多產。

▲同根生與張伍合作歌曲〈福福〉。（ 圖／笙根蘭陽提供）
▲張伍在單飛期間，幫許多歌手作詞，產量非常驚人。（ 圖／笙根蘭陽提供）
呂士軒談到擔任金曲評審的細節，他真心認為，「得不得獎真的是其次，我覺得能入圍，並且被20幾個評審討論很有價值。」他提到，以前也會講「入圍就是得獎」，但當了評審更能有這樣的感受，能進到名單中已經很可貴，「一首歌能被大家聽見、找到，甚至吸引到別人的專注，除了感謝，也是很有價值的事情。」至於在討論過程中，是否有見過爭吵場面，呂士軒透露：「沒有吵起來啦！辯論很有趣，在講話的過程中，各自也都能吸取一些經驗。」

▲呂士軒。（圖／記者林柏年攝,2020.09.25）
▲呂士軒在單飛期間，推出2張專輯，還擔任過2屆金曲獎評審。（圖／記者林柏年攝,2020.09.25）
其實呂士軒、張伍、史今各自都有不同身分，3人都雙棲於幕前、幕後，不擅於面對人群的張伍，坦言更喜歡幕後的工作，「比較不用跟一堆人接觸，年紀越大越厭倦，討厭社交。」呂士軒則是自信提到，幕前、幕後兩者的工作都擅長，他尤其喜歡克服挑戰的成就感，同時不斷探索、創新，找到新想法與靈感，他舉例，「就像是說話，要挑對時間，比如空氣凝結的時候，代表這個場合沒有人講話，就需要等到對的時間，如果不是對的時間就不要做。」史今認為，幕前屬於比較多短期刺激，幕後更多的是思考、研發，對他來說，兩者都喜歡。

這幾年饒舌歌手難免會被貼上一些負面標籤，SmashRegz被問到如何看待此事，史今直言：「如果是因為實際作為而被貼上的，那也沒什麼好說的，問題比較大的反而是在一些以偏概全沒有獨立思辨能力的跟風、翻車仔身上。」呂士軒淡定的說，可以選擇要不要在乎這件事，「我很樂意被定義，只要我們真實做自己，不必太在意外界的評價，想貼什麼標籤，你開心就好。」張伍則簡短的說：「沒事啦！音樂人都會被貼標籤，很難去在乎。」

▲饒舌團體SmashRegz由呂士軒、張伍、SJIN三位團員組成，暌違8年合體推出新歌。（圖／基械貓音樂提供）
▲SmashRegz分享對於饒舌歌手時常被貼上負面標籤的想法。（圖／基械貓音樂提供）

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