2023新北歡樂耶誕城今登場！時間地點、交通管制、演唱會一篇看懂

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11月17日正式開城，今（17）晚6時至6時30分是耶誕開城秀，展出至2024年1月1日。
◼耶誕城主燈秀時間：每天17:30至22:00
（每整點、半點一次，每次5分鐘）
◼耶誕城亮燈時間：每天17:30至24:00
🟡2023新北耶誕城地點
◼新北市市民廣場：新北市板橋區中山路一段161號
◼板橋車站站前廣場：新北市板橋區縣民大道二段7號
◼萬坪公園：新北市板橋區文化路、新府路口
◼府中商圈：府中廣場、重慶路徒步區
🟡2023新北耶誕城交通管制
◼2023年11月17日至2024年1月1日，縣民大道、新站路口往土城方向，每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
◼市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
◼新站路（大遠百側，縣民大道至中山路）、新府路（小遠百側，中山路至區運路）黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
◼活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
1、捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
2、府中3號出口周圍YouBike於活動期間每周六、日下午3時起暫停營運。
3、12月9、10日演唱會，新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運。
◼12月9、10日演唱會，公車站-民權路口站（中山路往土城方向），每日下午4 時至晚間12時公車不停靠站。
🟡2023新北耶誕城亮點：4大燈區、7大主題光廊、4大祈福步道
📌4大燈區
◼市民廣場燈區（耶誕甜蜜派對）
◼站前廣場燈區（甜點小鎮）
◼萬坪公園燈區（白爛貓的甜蜜耶誕派對）
◼府中廣場燈區（薑餅樂園 ）
📌4大祈福步道（亮燈時間17:30-24:00）
◼天使祝福大道、位置：中山路人行道
◼幸福花鹿大道、位置：縣民大道人行道
◼星想事成大道、位置：新府路人行道
◼好樹成雙大道、位置：新站路人行道
📌7大絕美天橋光廊（亮燈時間17:30-24:00）
◼琉星光廊、位置：百揚大樓天橋
◼繁星光廊、位置：板橋車站天橋
◼銀河光廊、位置：麗寶天橋-公車站旁
◼瑰麗光廊、位置：麗寶天橋-縣民大道上
◼金彩華爾滋光廊、位置：新府天橋
◼紫藤精靈光廊、位置：新站天橋
◼心願光廊、位置：小遠百天橋
🟡2023新北耶誕城演唱會卡司名單（不斷更新）
◼巨星耶誕演唱會-一起閃耀繽紛之夜
12月9日 （六）18:00~22:00
12月10日 （日）18:00~22:00
去年（2022）共20組明星藝人登台演出，除了連續10年演出的Bii畢書盡，2022年兩天雙壓軸卡司是韋禮安、動力火車、瘦子E.SO、蔡健雅，今年2023耶誕城演唱會名單最快下周可望公布。
🟡 2023新北耶誕城「童趣嘉年華」