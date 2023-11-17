侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

巷仔內／綠執政8年民怨多！馬朱侯柯昌在野大咖集結　促政黨輪替

▲前立委黃國昌（右）宣布加入民眾黨。(圖／民眾黨提供)
▲前立委黃國昌（右）宣布加入民眾黨。(圖／民眾黨提供)

記者何哲欣／特稿

下禮拜就是總統與立委選舉登記周，搶在選舉登記前，原本卡關的藍白合作，在前總統馬英九登高一呼下，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲決定整合成一組正副總統候選人，力拼民進黨總統參選人賴清德。接著，前立委黃國昌也宣布加入民眾黨，希望能重返立法院，黃國昌更首度說，明年一定要政黨輪替。國民黨、民眾黨、以及曾是時代力量戰將的黃國昌，彼此理念南轅北轍，但如今卻有共同目標，要拉下民進黨。執政7年多的民進黨，為什麼如今會變得人人喊打？

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2014年太陽花學運席捲全台，當年年底的九合一選舉，政壇颳起白色力量旋風，順利將柯文哲送進台北市政府，柯文哲成了史上首位無黨籍的台北市長。緊接著時代力量風光創黨，由黃國昌擔任黨主席，2016年民進黨在總統與立委選舉大獲全勝，史上首度完全執政，國民黨潰不成軍，全國都期待首度完全執政的民進黨，能展現出與國民黨完全不同的執政風貌。

但迄今的7年多，民進黨執政並沒有讓人滿意，即使總統蔡英文在2020年順利連任成功，還獲史上最高的817萬票，但當年是因為香港反送中事件，全台人民用選票清楚告訴中國，台灣人民自主的意志。除此之外，另外兩次地方選舉，選民同樣用選票告訴民進黨，在內政成績奇差無比，2022年民進黨甚至選得還比2018年差。

何以致此？民眾最關切的酒駕零容忍、打炒房政策、司法改革、反媒體壟斷、行人路權等問題，各界期盼提出修法解決問題，但行政院要不就遲遲不願提案、要不就是案子送到立法院後，又因各部會認為執行有困難不願妥協，三讀遙遙無期。選舉時的承諾，屢屢被質疑是打假球。有的法案可以在執政黨員力動員護航下三讀，有的法案卻又要推說「各界沒有共識」，這樣的說法，當然不被外界接受。

於是大家開始反省，不論藍綠執政，是否不該再給任何一個政黨，在立法院過半的機會？今年選舉也才有了三黨不過半、聯合政府的聲音。民進黨立法院過半有危機，又開始用過去抹紅抹黑、抗中保台的招式，只要對民進黨的政策預算有所質疑，提案凍結或刪減，都會被視為通敵的立委，四年前是藍委吳斯懷、如今是藍委馬文君、江啟臣。

立委監督都遭到漫天攻擊了，何況是一般老百姓，在臉書發表意見都會被側翼出征，例如直播主丁特質疑賴清德財產、網紅許伯&簡芝和蔣萬安拍片被出征、女兒罹難的余爸爸質疑蔡英文、Netflix小編酸買不到快篩等，都淪為攻擊對象。賴清德過去自認也遭網軍霸凌，但賴清德現在集副總統、黨主席、總統參選人三位一體，如今卻也縱容放任網軍。

執政黨權力過大，但在面對在野黨、媒體、網友監督時，卻總是要想方設法消滅批評的聲音，「綠能你不能」、「雙標黨」，是現在大家最常用來形容民進黨的形容詞。蔡英文曾說要謙卑，兩度地方選舉大敗，民進黨也說要謙卑反省，結果呢？

賴清德從宣布參選以來，民調始終維持在3成5到4成左右，也一直是最被看好有可能當選的參選人，但除了賴清德本身外，反對再讓民進黨過半、甚至渴望政黨輪替的選民，卻也始終在6成左右。這才是對大的民意，既然民進黨執政8年仍無法消除民怨，那就下台再讓其他人執政，又有何妨？柯文哲與黃國昌過去都曾與綠營友好，如今卻帶頭反綠，與其說他們投機、酸他們與國民黨同流合汙，不如說他們在這股龐大的民意下，也不得不低頭。

選舉剩最後兩個月的時間，說長不長、說短不短，民進黨還是有機會繼續衝刺選情，若自認施政還有所不足，該修法的法案就該盡速推動，不要再用慣例當藉口，立法院動不動就停會，拖延修法程序。最重要的是，面對批評與質疑，承認自己違背選舉承諾，期盼選民能再給一次機會，不要再動不動就肉搜、對批評者貼標籤，或是再想找網軍帶風向轉移焦點了。

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