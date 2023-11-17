巷仔內／綠執政8年民怨多！馬朱侯柯昌在野大咖集結　促政黨輪替

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但迄今的7年多，民進黨執政並沒有讓人滿意，即使總統蔡英文在2020年順利連任成功，還獲史上最高的817萬票，但當年是因為香港反送中事件，全台人民用選票清楚告訴中國，台灣人民自主的意志。除此之外，另外兩次地方選舉，選民同樣用選票告訴民進黨，在內政成績奇差無比，2022年民進黨甚至選得還比2018年差。
何以致此？民眾最關切的酒駕零容忍、打炒房政策、司法改革、反媒體壟斷、行人路權等問題，各界期盼提出修法解決問題，但行政院要不就遲遲不願提案、要不就是案子送到立法院後，又因各部會認為執行有困難不願妥協，三讀遙遙無期。選舉時的承諾，屢屢被質疑是打假球。有的法案可以在執政黨員力動員護航下三讀，有的法案卻又要推說「各界沒有共識」，這樣的說法，當然不被外界接受。
於是大家開始反省，不論藍綠執政，是否不該再給任何一個政黨，在立法院過半的機會？今年選舉也才有了三黨不過半、聯合政府的聲音。民進黨立法院過半有危機，又開始用過去抹紅抹黑、抗中保台的招式，只要對民進黨的政策預算有所質疑，提案凍結或刪減，都會被視為通敵的立委，四年前是藍委吳斯懷、如今是藍委馬文君、江啟臣。
立委監督都遭到漫天攻擊了，何況是一般老百姓，在臉書發表意見都會被側翼出征，例如直播主丁特質疑賴清德財產、網紅許伯&簡芝和蔣萬安拍片被出征、女兒罹難的余爸爸質疑蔡英文、Netflix小編酸買不到快篩等，都淪為攻擊對象。賴清德過去自認也遭網軍霸凌，但賴清德現在集副總統、黨主席、總統參選人三位一體，如今卻也縱容放任網軍。
執政黨權力過大，但在面對在野黨、媒體、網友監督時，卻總是要想方設法消滅批評的聲音，「綠能你不能」、「雙標黨」，是現在大家最常用來形容民進黨的形容詞。蔡英文曾說要謙卑，兩度地方選舉大敗，民進黨也說要謙卑反省，結果呢？
賴清德從宣布參選以來，民調始終維持在3成5到4成左右，也一直是最被看好有可能當選的參選人，但除了賴清德本身外，反對再讓民進黨過半、甚至渴望政黨輪替的選民，卻也始終在6成左右。這才是對大的民意，既然民進黨執政8年仍無法消除民怨，那就下台再讓其他人執政，又有何妨？柯文哲與黃國昌過去都曾與綠營友好，如今卻帶頭反綠，與其說他們投機、酸他們與國民黨同流合汙，不如說他們在這股龐大的民意下，也不得不低頭。
選舉剩最後兩個月的時間，說長不長、說短不短，民進黨還是有機會繼續衝刺選情，若自認施政還有所不足，該修法的法案就該盡速推動，不要再用慣例當藉口，立法院動不動就停會，拖延修法程序。最重要的是，面對批評與質疑，承認自己違背選舉承諾，期盼選民能再給一次機會，不要再動不動就肉搜、對批評者貼標籤，或是再想找網軍帶風向轉移焦點了。
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