侯柯配4：0領先！黃暐瀚揭「柯文哲背叛自己、幕僚、支持者」

名家論壇》黃至堯／如何被資遣？專注以下7件事　包你心想事成！

▲如果不是真的幹不下去了,，此時主動離職前，務必三思再三思。示意圖。（圖／翻攝Pexels）
▲如果不是真的幹不下去了,，此時主動離職前，務必三思再三思。示意圖。（圖／翻攝Pexels）

文／黃至堯

隨著大環境的不確定, 面對未知的未來企業投入必然相對保守。最近接到許多高階求職者發來的訊息, 許多高管陸續離開職場, 短期內多數人都很難找到合適自己的機會。目前求職市場的現況是僧多粥少, 無論是新鮮人還是高管, 找工作的時間都會比你的預期來的久。我想提醒大家, 如果不是真的幹不下去了, 此時 “主動離職”前請務必三思再三思! 老實說我十分懷疑另一波大“裁員潮”就快要開始了。

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除非你本身已經達到財富自由, 不然“主動離職”在現在絕對不是一個選項, 但“被動離職”可就由不得你了, 因此如何避免成為上司眼中下一波“辭退的目標人選”非常重要。根據我在職場第一線20多年的觀察, 我發現多數職場人對於自己在辦公室是紅還是黑都不一定分的清楚。你如果真心想成為下一波“被資遣”的對象, 專注以下七件事保證你心想事成!

做事只講原則，完全不通情理

這一類人不是壞人，但是現在很少有工作是獨自完成, 多數任務需要同事彼此協作，太過於強調原則，總是一堆的條條框框不知變通, 非常容易導致他人的不便，並且經常容易得罪人, 長久累積下來自然成為討人厭的目標。

控制不了自己的情緒, 愛亂爆發

這類人通常情商不高，該說話的時候不發言，不該說話時老說錯話，再加上經常控制不了自己的情緒，動不動就大聲嚷嚷。帶著情緒工作很容易讓人感覺不專業, 自然讓人留下深刻的負面印象。

總愛把光環集中在自己身上

這類人的問題就是太愛秀，總不忘把所有的功勞與光環全都集中在自己身上，好像別人的存在都是來幫你抬轎的。這類極端的利己主義者，無法顧慮到他人感受及貢獻的人，最後的結局必然是「槍打出頭鳥」。

一遇到問題就說: 我不知道, 我不懂

能力不足，又不愛動腦子, 任何時候問他問題，回答永遠都是: 不知道, 不確定, 我不懂… 久而久之自然不會有任何人找你幹活… 。無法為團隊持續的創造價值, 你的升遷自然到此為止, 淘汰的大概率也就是你了。

主管交代事情, 從來會不主動回報

主管安排任務都回答得很正面, 不是說: 收到就是沒問題, 但事實是從不主動回報進度, 一定要等主管追問才回答, 並且只要任務沒有完成, 永遠可以找到100種理由, 反正都不是自己的錯, 一定是因為其他人耽誤了時間。這類人，主管特別討厭。

鴕鳥心態, 喜歡當隱形人

你身邊有沒有這樣的人, 感覺加入公司很久但跟同事們好像都不熟，平時就很孤僻, 公司的活動是能不參加就不參加, 工作習慣永遠都是多一事不如少一事, 從不主動爭取表現機會, 把自己搞得像是編制外的人… ，景氣好無所謂, 景氣壞真的就被消失了。

裝模作樣表現出一副很忙的樣子

一天到晚就愛裝模作樣, 搞得自己很忙似的, 好像大家都需要她的樣子；其實說到底什麼像樣的產出也沒有。動不動就強調自己「做了」什麼的人, 往往做的都是些芝麻小事。能夠清楚說明具體「做到」什麼, 「產出」什麼價值, 才是老闆心目中有價值的高潛力員工。


●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

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