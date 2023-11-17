鄉育攜手XCHOOL跨域素養學園　發掘學生學習應用AI可能性

近一年內全球生成式人工智慧（AI）加速發展，除了產業視為未來關鍵技術之一，許多教育現場的師生也發現科技與學習愈來愈密不可分，講座中坤平講師邀請師生體驗AI擬真的互動遊戲，帶領學生直接了解生成式AI的強大功能，從繪畫、作詞作曲到閱讀文件跟羅列摘要，AI可以縮短我們學習的時間，但唯一無法取代的，卻是我們個人獨自的想法與洞見！坤平講師鼓勵學生：「未來我們不必再背誦知識，但一定要學習怎麼問問題，怎麼去解決，才能透過實作中累積寶貴的經驗，一步步累積自己的專業。」
坤平講師最後也分享人工智慧跟應用於未來各種產業的可能性，強調：「AI可能會取代的，其實是不願意學習或抗拒了解AI的人。」鼓勵學生別擔心沒做過的事，因為有練習就有進步，把握機會才可能被看見！講座後玉井工商的同學也回饋：「原來社會進步的速度比想像中快」「刷新了我對AI的認知」，更有同學受到鼓舞：「希望在未來找到自己想要、社會需要的工作，對社會做出貢獻。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
XCHOOL跨域素養教育協會今年發起《2023環島講座計畫》，引導高中生探索職涯、找到未來方向，而鄉育教育基金會致力投入於解決城鄉教育的資源不均，目前已經與11縣市高中校園合作，參與演講超過 5000 位學生，未來也將繼續與XCHOOL合作，透過公益課程協助更多地方學子，發展個人學習歷程與培養解決問題的能力。