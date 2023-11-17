呼叫鐵道迷！藍皮解憂號造型一卡通11／20開搶 嗶卡車頭還會亮燈
「藍皮普快車」是承載許多人兒時對火車的記憶，隨著南迴鐵路電氣化，藍皮列車也逐漸退出營運，直到2021年底經過重新整裝及修復，在眾所期盼下，才以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航。如今，趕搭復古熱潮，一卡通與交通部台鐵局也將在11月20日推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，將經典的藍皮外觀完整復刻呈現，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭的LED燈還會亮起，首波限量販售，預料將掀一波收藏熱潮。
記者顏真真／台北報導
備受鐵道迷喜愛的「藍皮普快車」在2020年12月底隨著南迴線電氣化通車而停駛，當時許多民眾自製各式紀念牌與藍皮合照，最後連列車長都自製「再會啦！藍皮普快」與列車合影留念。直到2021年底，經過修繕後，才重新以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」啟航，也讓鐵道迷再次回憶兒時的搭乘記憶。而這波復古風潮，也帶起台鐵局推出「藍皮解憂號立體造型卡」，也是鐵道迷不可錯過的收藏。
一卡通與台鐵局再次合作推出的「藍皮解憂號立體造型一卡通」，將經典的藍皮外觀完整復刻呈現，嗶卡搭車、消費付款或儲值時，車頭的LED燈還會亮起，極具收藏價值，而且首波採限量販售，將於11月20日上午10時起在台鐵夢工場網路商店獨家開跑，每組售價新台幣499元，每人每次限購5組。