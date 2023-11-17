大貓熊「團團」離世將1週年！北市動物園製成標本 最快這時展出
11月19日正值大貓熊「團團」離世一周年，台北市立動物園今（17）日表示，大貓熊「團團」與「圓圓」在2008年透過台北市動物園之友協會協助物種交換而來到台灣，而他是台灣僅有的一隻雄性大貓熊，其國際關注度、歷史價值及保育類野生動物等級，均具備無可替代之珍貴性及特殊性；本園從野生動物管理專責機構角度考量，自「團團」過世前即已與相關專業人員密切討論，決定以國際間關注之科學保存及研究價值為主軸，盡力完整保留「團團」的皮毛、骨骼及活體細胞為目標，以期提供國內外學者後續進行保育、教育與研究，並作為野生動物醫療與照養技術精進之重要依據。
記者林莞茜／綜合報導
台北市立動物園指出，大貓熊「團團」於2022年11月19日過世後，考量相關組織保存之急迫性及時效性，本園即時啟動「團團」保存計畫，目前已順利留存皮毛、骨骼、冷凍精子及纖維母細胞等樣本。關於皮毛保存方式，經專家群與動物園多方討論，基於其為瀕危稀有物種具有重要科學教育價值，再經照養其多年的保育員建議，決定以其最自然樣態製作形態標本。在台北市動物園之友協會的支持下，邀請了曾為大象「林旺」剝製標本的標本剝製師林文龍先生來為大貓熊「團團」進行整體造型雕塑、翻模等步驟，現已製作完成，並依野生動物保育法規定，進行登記、主管機關核備等程序。
根據規劃，動物園將設置瀕危物種故事生態展示區，預計2024年年中以前完成開放，讓大家重溫動物園裡的金剛猩猩、穿山甲、大貓熊等瀕危物種的生命故事，感謝牠們帶給大家溫暖快樂的回憶，同時也呼籲，地球生物多樣性流失已是刻不容緩，人類必須合作行動才能遏止危機，才有機會繼續讓大家一起共享動物生命之美。