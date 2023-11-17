Rain、金泰希一家四口洛杉磯被巧遇！夢幻同框「根本韓劇封面」
韓流天王Rain（鄭智薰）與天然美女金泰希結婚6年，育有2個寶貝女兒，為了讓全家自由自在生活，他早在2019年就花費200萬元美金（約6360萬元台幣）在美國加州爾灣置產，保護家人不被打擾，最近有中國網友在洛杉磯巧遇Rain夫婦接送女兒放學，一家人牽手返家，剛好經過停車場，被行車紀錄器恰巧拍下的影片，卻是男女神夢幻同框的畫面，被誇「根本像是韓劇封面」。
記者江芷稜／綜合報導
Rain對家人相當保護，婚後很少談到金泰希跟女兒，也從未曝光女兒們的長相，不過他透露女兒長得像老婆，「我沒有雙眼皮，但2個女兒都有」，遺傳自國民女神的美貌，一直讓外界相當好奇。
最近有中國網友在洛杉磯偶遇他們，Rain和金泰希去接2個女兒放學，只見褪去巨星形象的他穿著相當休閒，抱著4歲的小女兒，後面的金泰希則牽著6歲的大女兒，長女身高目測已經到了媽媽的腰部，雖然看不清楚臉部，但小女孩蹦蹦跳跳的模樣相當可愛，過程都被網友的行車紀錄器拍下，日常生活宛如拍廣告、演偶像劇，讓網友看了都直呼很幸福。
金泰希婚後專心育兒，減少拍攝作品，近日她出席新劇《有院子的家》發表會時，凍齡美貌依舊氣質出眾，影迷忍不住讚嘆：「43歲長這樣我服了。」這次網友直擊巨星日常生活，她和Rain一家幸福的模樣，讓網友看了都直呼「這一家顏值好高」、「看影片還以為是韓劇」、「好幸福的一家人呀」、「這是什麼神仙畫面」。
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