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張賢勝、Running Man哈哈、Show Me The Money班底「一起來台灣」

▲前BEAST成員張賢勝（現藝名：ABLE）、《Running Man》哈哈、《Show Me The Money》歷屆選手與導師將於12月10日來台出席《K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei》。（圖／ABLE、Running Man IG）
▲前BEAST成員張賢勝（現藝名：ABLE）、《Running Man》哈哈、《Show Me The Money》歷屆選手與導師將於12月10日來台出席《K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei》。（圖／ABLE、Running Man IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓流嘻哈派對《K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei》將於12月10日在台北流行音樂中心登場，參與歌手以嘻哈選秀節目《Show Me The Money》（簡稱《SMTM》）歷屆選手、導師為主，包括3季「冠軍導師」GIRIBOY（洪時英）、BLASÉ、Chillin Homie、HANYOHAN、JAEHA、KID MILLI、組合GroovyRoom、ROH YUNHA、Skinny Brown、Yang Hong-won（梁洪元），以及前BEAST成員ABLE（張賢勝）、《Running Man》主持人Haha（哈哈）跟Skull組成的RGP等14組歌手，屆時將接力演唱與歌迷同歡。

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▲《K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei》總計有14組歌手參與。（圖／寬魚國際、D-SHOW）
▲《K-Hiphop Fest in Asia 2023〔Swagger〕Taipei》總計有14組歌手參與。（圖／寬魚國際、D-SHOW）
《SMTM》自2012年開播，截至2022年歷經11季，是當今韓國最長壽、最受歡迎的嘻哈選秀節目，不僅帶起韓國嘻哈風潮，全亞洲也因該節目颳起嘻哈選秀旋風，《中國新說唱》（原名《中國有嘻哈》），就是以《SMTM》為參考製作。《SMTM》捧紅不少歌手，從節目比賽出身的GIRIBOY，後來擔任節目第7季至9季導師，3季冠軍皆為他所帶領的成員奪下，並曾獲得2屆韓國嘻哈獎年度製作人。

BLASÉ強烈的饒舌與咬字清晰是他的招牌，超過190公分的身高讓人印象深刻。Chillin Homie參與第9季比賽，後來因恐慌症可惜退賽，後來在第11季捲土重來，以表現強烈rap而受到觀眾矚目。

▲《Running Man》主持人Haha（右）回歸歌手身分，跟Skull以RGP名義登台開唱。（圖／寬魚國際、D-SHOW）
▲《Running Man》主持人Haha（右）回歸歌手身分，跟Skull以RGP名義登台開唱。（圖／寬魚國際、D-SHOW）
梁洪元曾在高中饒舌選秀節目《高等Rapper》奪冠，2019年在《SMTM》第8季獲得亞軍；GroovyRoom由音樂人李輝珉與朴圭正組成，兩人也是《SMTM》第9季與第11季製作人，2017、2018連兩年獲得韓國嘻哈獎「年度製作人」殊榮。本名河東勳的Haha以嘻哈歌手出道，後來在戲劇與綜藝獲得矚目，曾跟隨主持的人氣綜藝《Running Man》舉行全亞洲巡迴演唱會。這次回歸嘻哈歌手與Skull組團體RGP，聯手嗨翻北流。

ABLE張賢勝曾是男團BEAST成員，也與泫雅組過雙人組合Trouble Maker，以洗腦歌曲席捲亞洲，他目前以個人身分展開音樂事業，出道多年累積不少鐵粉；他之所以取藝名ABLE，是因為名字適合自己的形象且沒有負面意涵，同時也好發音。

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》將於12月10日下午4點在台北流行音樂中心舉行，票價分為站位區4880元、座位區4880元、3680元、2680元、1680元，可至全台7-11 ibon機台及ibon網站購買；凡購買者，享有「一元加購粉絲福利」資格，包含粉絲歡送、團體合照、簽名海報、簽名拍立得，12月4日晚間6點於同平台啟售，輸入票券D開頭編號加購票時所填的手機末3碼即可選購。

《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》資訊：

活動日期：2023年12月10日（日）
演出時間：16：00（實際演出時間以現場公告為準）
演出地點：台北流行音樂中心
場地地址：台北市南港區市民大道8段99號
啟售時間：2023年11月12日（日）14：00
售票系統：全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站
售票網站：ibon售票系統
票價：站位區4880元 / 座位區4880元、3680元、2680元、1680元

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