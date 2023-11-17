張賢勝、Running Man哈哈、Show Me The Money班底「一起來台灣」

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BLASÉ強烈的饒舌與咬字清晰是他的招牌，超過190公分的身高讓人印象深刻。Chillin Homie參與第9季比賽，後來因恐慌症可惜退賽，後來在第11季捲土重來，以表現強烈rap而受到觀眾矚目。
梁洪元曾在高中饒舌選秀節目《高等Rapper》奪冠，2019年在《SMTM》第8季獲得亞軍；GroovyRoom由音樂人李輝珉與朴圭正組成，兩人也是《SMTM》第9季與第11季製作人，2017、2018連兩年獲得韓國嘻哈獎「年度製作人」殊榮。本名河東勳的Haha以嘻哈歌手出道，後來在戲劇與綜藝獲得矚目，曾跟隨主持的人氣綜藝《Running Man》舉行全亞洲巡迴演唱會。這次回歸嘻哈歌手與Skull組團體RGP，聯手嗨翻北流。
ABLE張賢勝曾是男團BEAST成員，也與泫雅組過雙人組合Trouble Maker，以洗腦歌曲席捲亞洲，他目前以個人身分展開音樂事業，出道多年累積不少鐵粉；他之所以取藝名ABLE，是因為名字適合自己的形象且沒有負面意涵，同時也好發音。
《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》將於12月10日下午4點在台北流行音樂中心舉行，票價分為站位區4880元、座位區4880元、3680元、2680元、1680元，可至全台7-11 ibon機台及ibon網站購買；凡購買者，享有「一元加購粉絲福利」資格，包含粉絲歡送、團體合照、簽名海報、簽名拍立得，12月4日晚間6點於同平台啟售，輸入票券D開頭編號加購票時所填的手機末3碼即可選購。
《K-Hiphop Fest in Asia 2023 [Swagger] - TAIPEI》資訊：
活動日期：2023年12月10日（日）
演出時間：16：00（實際演出時間以現場公告為準）
演出地點：台北流行音樂中心
場地地址：台北市南港區市民大道8段99號
啟售時間：2023年11月12日（日）14：00
售票系統：全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站
售票網站：ibon售票系統
票價：站位區4880元 / 座位區4880元、3680元、2680元、1680元
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