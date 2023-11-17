新電價調整變相漲價近4倍？台電：專供高壓用戶選用無涉一般用戶
針對網路傳言台電新的電價調漲政策，變相漲價近4倍之多，以後洗衣服吹冷氣要盡量避開下午3點半至晚上9點半時段，台電今（17）日提出澄清，傳言的「新的電價調整方案」，主要是台電提供高壓生產性質用戶彈性調整產程，所研擬的新時間電價方案選擇，與一般民生用戶無關，「洗衣服、吹冷氣要避開晚上」更是不實訊息，民眾勿輕信。
記者顏真真／台北報導
台電解釋，高壓用戶原本就有多種時間電價方案可供選擇，例如二段式時間電價、三段式時間電價、尖峰時間可變動電價等。為鼓勵高壓用戶於太陽光電充沛的白天從事生產，同時滿足產業利用離峰時間連續生產的需要，台電於11月1日推出「批次生產時間電價」的新方案選擇，提供業者更多彈性規劃產程，適合生產性質用電且可配合尖、離峰時間調整產程者選用，包括鋼鐵、鑄造、工具機等產業，其生產製程具批次性，可利用離峰批量生產。此類時間電價方案與一般民生用電無關。
台電進一步解釋，網路謠傳將批次生產時間電價與二段式時間電價相比較，也是錯誤解讀；前者離峰18小時、尖峰6小時；後者離峰9小時、尖峰15小時，因批次生產電價離峰時間較長（即便宜的時間較長），故尖離峰價比才拉大為4倍，反之業者若儘量在低廉的離峰時段（電價僅尖峰的1／4）用電，不僅可兼顧產程安排，更可進一步降低整體電費支出。謠言所指「新電價變相漲4倍」是扭曲事實的說法。
至於網傳「洗衣服、吹冷氣要避開晚上」更是老調重彈的假訊息，台電強調，一般用戶電費是依用電量多寡計費，與用電時段無關，惟有特別申請改用時間電價的用戶才適用。