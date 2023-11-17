中年性福危機！16%男性有勃起功能　「舉弱男」自救靠「這3招」

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換言之，隨著年紀越大，「清楚意識到自己有勃起功能障礙」與「實際有勃起功能障礙」的族群比例落差會越來越大。張奕凱解釋，患者可能認為，自己年紀大了之後，勃起功能多少會受到影響，因此即使出現異常也不以為意，以為這是「正常現象」，自然就會疏忽了勃起功能障礙的可能性。
面對勃起功能障礙伴隨的性生活危機，台大醫院泌尿部主治醫師姜宜妮建議，男性可以從控制血糖、血脂做起，並且在性行為過程中放輕鬆、壓力不要太大，不要太要求自己一定要做得很好，有時候對自己要求太多，反而會越做不好，失敗了一次還可以再試一次。
男性平時也可以通過平時的運動習慣調整，來讓自己「上陣」時表現更好。姜宜妮說，養成做有氧運動的習慣，一週2到3次就有助於改善充血能力，其他如深蹲、硬舉、棒式、橋式等重量訓練也有不錯的效果，或是通過泌尿科醫師指導、進行「男性凱格爾運動」、每次3到5秒，每日50下的訓練。
姜宜妮也提醒女性朋友，如果遇到伴侶表現不好的時候，不要第一時間就覺得是自己的問題、甚至因此感到難過或沮喪，可以試著和伴侶換別的方式，比如用手或用口，過一段時間再嘗試，雖然遇到臨時「冷掉」會有點尷尬，但雙方放輕鬆、個性很合就一定成功。