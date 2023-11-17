藥師公會爆氣倒戈藍營？黃金舜駁斥「這是假訊息」

藥師公會全聯會理事長黃金舜長年支持民進黨，而全聯會先前也全力推薦黃、希望民進黨將其納入不分區立委安全名單，最終卻遭民進黨「放生」對待，全聯會也因此宣布退出民進黨相關遴選、觀望與藍白合作機會，但隨即傳出全聯會要「全力支持（國民黨總統參選人）侯友宜」的訊息，對此黃金舜嚴正駁斥「是假訊息」。
記者林志怡／台北報導
昨（16）日黃金舜表示，藥師公會全聯會經過會議決定，國民黨與民眾黨已經宣佈要合作方向、並確立基本共識，全聯會將觀望藍、白合作的情況比較明朗後，再來考量是否與其他政黨有合作空間，不過也希望民眾黨、國民黨可以考慮將藥師公會全聯會的相關幹部或會員納入不分區立委名單。
但藥師公會全聯會指出，近期有有心人士散播訊息「藥師公會簡訊通知會員全面改挺侯友宜」，但相關內容均屬假消息，請會員藥師與外界切勿輕信與轉傳，並嚴厲譴責此重大不法行為，全聯會對於所有願意尊重藥師專業、提出完整藥事改革政策的候選人與政黨，都樂見其成也十分支持。
黃金舜接受媒體聯訪時表示，從昨天晚上開始有此類假消息出現，而他本人是中午才聽聞相關說法，藥師公會認為，昨天的表態已經很清楚，雖內部還有雜音，但已經做成決議，即等藍白和明朗後才會做出決定，而民眾黨與國民黨還沒推出不分區，因此也希望相關政黨可以考慮藥界人才。