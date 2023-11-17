台中新光三越星願耶誕樹亮相 全台最美耶誕打卡地標

耶誕節腳步近，台中新光三越百貨在一樓水舞廣場打造全台最夢幻的「海洋星願、奇幻耶誕城」，串聯萬顆LED海底隧道燈海，今日閃亮登場。十米高鑲著靈動海豚、耀眼海星的霓虹星願耶誕樹，周遭點綴著貝殼珍珠，鯨豚追逐與美麗人魚，還有海洋香氛與悠揚音樂，將帶領民眾體驗360度沉浸式耶誕浪漫，感受滿滿驚喜與幸福，是全台最美的耶誕打卡地標。
記者金武鳯/台中報導
業者表示，搶先亮相的「星願耶誕樹」，預訂25日下午4時舉辦盛大點燈派對，邀請小朋友巧扮小精靈表演精彩耶誕歌舞，還有最強卡司破億神曲製造機蕭秉治及金曲女歌手鄧福如帶來的群星音浪派對，以及吉比鮮釀啤酒營造微醺夜晚氛圍，歡迎民眾一起同樂。
此外，迎接12月24日平安夜，台中新光三越於當晚邀請百位耶誕老公公唱聖歌、報佳音，散播歡樂與感恩。活動期間集滿館內指定品牌耶誕樹三家以上照片，於FB/IG打卡寫下耶誕祝福及新光三越台中中港店，即可憑APP會員至10F贈品兌換「kafeD熱可可」乙杯！
新光三越今年特別舉辦「點點星願─耶誕禮愛心公益活動」，凡於11月24日至12月20日於APP點數專區扣指定點數，即可兌換各式暖心家電與男孩女孩夢幻禮物等，線上扣點送愛心，新光三越將統一送出禮物予育幼院，完成小朋友的耶誕心願!
新光三越搶攻耶誕跨年商機，推出耶誕禮物選購限定商品，例如APP獨家限量開搶的倒數日曆，GIORGIO ARMANI beauty聖誕精品店倒數月曆點數136,000點即可搶購兌換(限量10組)，以及派對名媛超推的VALENTINO BEAUTY 聖誕系列限量彩妝推薦價1,500元起，都是讓人即刻想入手的耶誕禮物清單。