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中市文心森林公園疫苗接種站明起開放 4種疫苗隨到隨打

▲中市文心森林公園疫苗接種站明起開放，4種疫苗隨到隨打，符合資格者多加利用。（圖／中市衛生局提供）
▲中市文心森林公園疫苗接種站明起開放，4種疫苗隨到隨打，符合資格者多加利用。（圖／中市衛生局提供）

記者柳榮俊/台中報導

方便市民接種公費疫苗，台中市文心森林公園疫苗接種站明(18)日再度開放疫苗接種，現場提供4種公費疫苗讓民眾隨到隨打，包括流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及猴痘疫苗。

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市府衛生局表示，文心森林公園接種站自11月18日起至113年2月4日期間，每週六下午1時至5時及週日上午8至12時，開放免預約隨到隨打服務。為鼓勵民眾接種疫苗，65歲以上長者接種流感、新冠或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，均送10劑新冠肺炎快篩試劑，每人最多30劑。另接種新冠肺炎再加送500元禮券，請符合公費疫苗接種資格的民眾多加使用。

衛生局表示，公費流感疫苗開打以來，統計至昨日止，中市65歲以上長者計19.3萬人完成接種，接種率44.3%，接種率較去年為低；6個月至3歲幼兒首次接種約1.3萬人，接種率55.2%；3歲至入學前首次接種2,208人，接種率15%；醫事人員接種約3萬人，接種率63.3%。

衛生局關心幼兒健康，將於11月20日起至11月25日舉辦「幼兒接種週」公費流感疫苗活動，凡6個月以上至國小入學前幼兒，接種活動週期間至全市30家衛生所接種公費流感疫苗，即可獲得驚奇限量接種好禮，包含粉蠟筆、不鏽鋼隔熱餐碗、帆布袋及背帶手提兩用水壺等，每人限領一份，送完為止。

衛生局長曾梓展表示，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，三種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種( https://reurl.cc/D3RddR )、至衛生局網站 ( https://www.health.taichung.gov.tw/26598/Nodelist )查詢或電洽各衛生所。

衛生局呼籲，近期日夜溫差比較大、早晚氣溫偏低，請市民留意自身健康狀況，並落實勤洗手等個人衛生防護措施，如出現不適症狀時，應確實遵守生病在家休息、不上班、不上課規定，降低病毒傳播風險

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