次世代基因定序納健保！最快明年第二季上路　11癌別有望適用

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📍11癌別有望適用
石崇良說明，目前健保討論將「決定用藥」的NGS用途納入給付，今日會議中也就適用癌別、給付位點、相關藥物、開出NGS處方的醫療院所條件等多面向進行討論，初步確定將11個癌別檢驗納入，但後續還需要資料補充後，待12月再度開會才能確定。
針對NGS給付癌別，石崇良指出，目前預計將從非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌／輸卵管癌／原發性腹膜癌、肝內膽管癌、攝護腺癌、黑色素瘤癌、腸胃道間質癌、泌尿道上皮癌、甲狀腺癌／甲狀腺髓質癌、NTRK基因融合實體腫瘤、胰臟癌等11個癌別研議納入，並分別就其「變異位點」與「藥物現況」進一步討論。
📍「第一類」必有給付
石崇良進一步指出，癌症治療藥物與其對應的基因檢測位點現況大致可分為3類，第一類是「基因位點變異已有對應藥物，且已有健保給付」、第二類是「基因位點變異已有有藥物，藥物有藥證，但沒有健保給付」、第三類是「基因位點變異目前有藥物，但藥物還在臨床試驗中」。
針對各類情境，石崇良說，「第一類」相關NGS檢驗一定會納入健保給付，「第二類」則有待進一步討論納入給付方式，「第三類」則不考慮直接給付，但患者可以用自費方式加做檢測，也會規劃設立委託平台，讓患者藉此尋找臨床試驗藥物。
📍各癌別給付時機不同
石崇良也提到，前述11個癌別的NGS檢驗給付時機，也依據各自的特性各有不相同，如部分癌別要求「第三期無法以手術切除，且不適合以放射線治療」為給付標準，而甲狀腺癌則評估採「經過放射線治療無效」為給付標準，三陰性乳癌則規劃可能在確診後即可符合健保給付標準。
📍醫療院所NGS資格待討論
此外，石崇良指出，對於「執行NGS檢驗的機構」，已確定須由衛福部醫事司特管辦法通過認證的生技公司或實驗室、醫院才能進行，但對於「開出NGS檢驗處方的醫療機構」，目前還有待討論。
石崇良解釋，醫事機構開出NGS處方、並通過機構取得檢驗報告後，應有解讀與對病患說明相關內容的能力，如日本就有此類門檻限制，且相關檢驗報告是否需要進入生物資料庫，確保後續有疑問可以驗證、保護病患權益，或是提供後續檢測研發、藥物研發的資料庫來源，都是待討論議題。
📍最快明年第二季上路
對於相關措施上路時間，石崇良表示，由於本次會議涉及眾多專業內容，上有眾多資料需要補充，預計在12月再度進行會議，而NGS的檢驗也需要配合《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》的落日措施，因此最快2024年第二季才有機會上路。