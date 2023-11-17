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特企／台畜「NO MEATING一植肉」攜手日本宏碁　引進台灣美味

▲日本宏碁(エイサー株式会社）將擔任台畜集團旗下植物肉品牌「NO MEATING一植肉」於日本的總代理，台畜、NO MEATING一植肉、日本宏碁三方聯合舉辦舉辦了新品發布會和試吃會。（圖／品牌提供）
▲日本宏碁(エイサー株式会社）將擔任台畜集團旗下植物肉品牌「NO MEATING一植肉」於日本的總代理，台畜、NO MEATING一植肉、日本宏碁三方聯合舉辦舉辦了新品發布會和試吃會。（圖／品牌提供）

本報訊

〈台畜THAM〉及旗下植物肉品牌〈NO MEATING一植肉〉與首度跨界食品業的日本宏碁攜手，將美味的台灣產品正式引進日本市場。這次合作得益於台灣肉品龍頭台畜與國際電腦品牌日本宏碁的積極結盟，共同推廣台灣特色肉品，豐富日本市場。計畫擴展到零售店、餐廳、外賣服務等領域，預計在2024年春季將在全國各大超市通路等銷售。

台畜作為台灣少數獲得輸日資格的肉品加工廠，更是唯一同時擁有「加熱畜肉」與「加熱禽肉」雙認證的肉品廠，品質備受日方讚譽。近年更致力於環境永續發展，於2020年推出植物肉品牌〈NO MEATING一植肉〉，以獨特的肌原絲蛋白技術製造第3世代植物性食品，100%植物性卻呈現出與傳統肉品相近的美味口感。

日本宏碁作為宏碁集團旗下事業體，除了在消費電子領域有著卓越表現，近年更關心地球永續和消費者健康。對於〈NO MEATING一植肉〉的健康潔淨理念，日本宏碁深感認同，願意投注心力支持台畜的永續和循環，協助擴散台灣優質肉品在日本市場的影響力。

台畜憑藉著長達60年的肉品經驗，透過與台灣食品工業發展研究所的合作開發，誕生植物肉品牌〈NO MEATING一植肉〉，成功打造出兼具真實肉感且美味的第三代植物肉產品。〈NO MEATING一植肉〉的目標不僅是滿足市場需求，融合了100％植物性素材的營養價值，並將植物的營養價值與美味相結合，實現了既可口又永續的飲食選擇。獨家的特許技術肌原絲蛋白技術能精確的模擬肉類的質感，無論是白身魚的柔軟口感，還是炸豬排的彈牙多汁，都得到了完美的再現。

強烈期待日本的朋友們也能夠品味到! 〈NO MEATING一植肉〉正式宣布進入日本市場，並由日本宏碁擔任日本的總代理，將這份美味帶入日本。未來包括植物魚排、植物豬排、餃子、植物肉乾以及深受日本喜愛的台式滷肉飯皆會陸續上市，計畫擴展到零售店、餐廳、外賣服務等領域，預計2024年春季在專營純素商品的「Vegan Cook Super」先行販售。

日本宏碁創立於1976年，今年已邁入第47個年頭。雖然核心業務是IT業務，包括個人電腦、顯示器、生活家電等，但近年來致力於業務多元化，總部不僅在交通基建、醫療設備、IT服務等方面展開業務，還在全球流通等更廣泛的領域進行業務拓展。根據2022年的數據，日本植物基食品市場規模約為411億日圓，年均增長率達到30%，日本宏碁詹國良社長表示，目標是在2024年獲得日本植物肉市場份額的1%，並在未來的五年計劃中，實現五倍的增長。

日本宏碁 Next Acer石岡宣慶部長也表示：「一植肉商品的除了美味和營養，其中最大的特點是使用了特許製法打造出真實的食感，這使得植物性食品能夠再現肉和魚的筋繊維和形狀，同時還體現了味道、食感和外觀。每款產品不僅僅是為了素食者和蔬食者而設計，而是希望成為因為好吃所以選擇的日常食材」。

發表會當天除眾多貴賓到場品嘗令人驚豔的植物肉，特別嘉賓----日本知名職業高爾夫球手古閑美保小姐也到場參與，親自品嚐〈NO MEATING一植肉〉，並對植餃子及蔬炸魚排多汁的美味驚嘆不已。現場另外提供美味多汁的日式炸排及台灣肉乾試吃。

〈NO MEATING一植肉〉攜手日本宏碁，將在日本市場掀起一陣植物肉的美味風潮，讓NO MEATING一植肉成為更多食客的首選，共同見證NO MEATING征服日本的美味旅程！

關於〈NO MEATONG一植肉〉

〈NO MEATING一植肉〉自2020年成立，與食品工業發展研究所聯手，展開產學合作研究。從100%全植植物肉著手，建構尊重食物與自然的生活態度，回歸自然根本，低食物里程數，低人工添加，用純植飲食的天然純粹，還原食材真實的味道。〈NO MEATING一植肉〉以簡單永續、鮮採直送、美味方便、數據科學為使命，深信最美的味道，是來自土地原始的自然美味，希望改變一般人對素食的既定印象。

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