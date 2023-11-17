特企／台畜「NO MEATING一植肉」攜手日本宏碁　引進台灣美味

台畜作為台灣少數獲得輸日資格的肉品加工廠，更是唯一同時擁有「加熱畜肉」與「加熱禽肉」雙認證的肉品廠，品質備受日方讚譽。近年更致力於環境永續發展，於2020年推出植物肉品牌〈NO MEATING一植肉〉，以獨特的肌原絲蛋白技術製造第3世代植物性食品，100%植物性卻呈現出與傳統肉品相近的美味口感。
日本宏碁作為宏碁集團旗下事業體，除了在消費電子領域有著卓越表現，近年更關心地球永續和消費者健康。對於〈NO MEATING一植肉〉的健康潔淨理念，日本宏碁深感認同，願意投注心力支持台畜的永續和循環，協助擴散台灣優質肉品在日本市場的影響力。
台畜憑藉著長達60年的肉品經驗，透過與台灣食品工業發展研究所的合作開發，誕生植物肉品牌〈NO MEATING一植肉〉，成功打造出兼具真實肉感且美味的第三代植物肉產品。〈NO MEATING一植肉〉的目標不僅是滿足市場需求，融合了100％植物性素材的營養價值，並將植物的營養價值與美味相結合，實現了既可口又永續的飲食選擇。獨家的特許技術肌原絲蛋白技術能精確的模擬肉類的質感，無論是白身魚的柔軟口感，還是炸豬排的彈牙多汁，都得到了完美的再現。
強烈期待日本的朋友們也能夠品味到! 〈NO MEATING一植肉〉正式宣布進入日本市場，並由日本宏碁擔任日本的總代理，將這份美味帶入日本。未來包括植物魚排、植物豬排、餃子、植物肉乾以及深受日本喜愛的台式滷肉飯皆會陸續上市，計畫擴展到零售店、餐廳、外賣服務等領域，預計2024年春季在專營純素商品的「Vegan Cook Super」先行販售。
日本宏碁創立於1976年，今年已邁入第47個年頭。雖然核心業務是IT業務，包括個人電腦、顯示器、生活家電等，但近年來致力於業務多元化，總部不僅在交通基建、醫療設備、IT服務等方面展開業務，還在全球流通等更廣泛的領域進行業務拓展。根據2022年的數據，日本植物基食品市場規模約為411億日圓，年均增長率達到30%，日本宏碁詹國良社長表示，目標是在2024年獲得日本植物肉市場份額的1%，並在未來的五年計劃中，實現五倍的增長。
日本宏碁 Next Acer石岡宣慶部長也表示：「一植肉商品的除了美味和營養，其中最大的特點是使用了特許製法打造出真實的食感，這使得植物性食品能夠再現肉和魚的筋繊維和形狀，同時還體現了味道、食感和外觀。每款產品不僅僅是為了素食者和蔬食者而設計，而是希望成為因為好吃所以選擇的日常食材」。
發表會當天除眾多貴賓到場品嘗令人驚豔的植物肉，特別嘉賓----日本知名職業高爾夫球手古閑美保小姐也到場參與，親自品嚐〈NO MEATING一植肉〉，並對植餃子及蔬炸魚排多汁的美味驚嘆不已。現場另外提供美味多汁的日式炸排及台灣肉乾試吃。
〈NO MEATING一植肉〉攜手日本宏碁，將在日本市場掀起一陣植物肉的美味風潮，讓NO MEATING一植肉成為更多食客的首選，共同見證NO MEATING征服日本的美味旅程！
關於〈NO MEATONG一植肉〉
〈NO MEATING一植肉〉自2020年成立，與食品工業發展研究所聯手，展開產學合作研究。從100%全植植物肉著手，建構尊重食物與自然的生活態度，回歸自然根本，低食物里程數，低人工添加，用純植飲食的天然純粹，還原食材真實的味道。〈NO MEATING一植肉〉以簡單永續、鮮採直送、美味方便、數據科學為使命，深信最美的味道，是來自土地原始的自然美味，希望改變一般人對素食的既定印象。
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