鋼琴家陳瑞斌大馬演出獲好評 莫札特鋼琴協奏曲感動全場
鋼琴演奏家陳瑞斌（Rueibin Chen）出生於台灣台南，多年來旅居歐洲，是俄羅斯鋼琴大師貝爾曼（Lazar Berman）的傳承亞裔弟子。他被稱為「天使手指」的彈奏技巧，透過「天使的指尖」，把深沉與澎湃傾瀉在黑白鍵盤之間。陳瑞斌不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的藝術使者。甫於台灣國家音樂廳完成一場空前轟動的音樂會「彩繪人生，天使人生」專場鋼琴演奏會，帶給觀眾畢生難忘的體驗與感動，並深獲多位音樂教授及媒體推薦與好評。
國際中心詹凌瑀／綜合報導
結束台灣的演出後，陳瑞斌馬不停蹄地來到東南亞與交響樂團演出，他多次到東南亞與不同單位及樂團合作巡演，這次帶給東南亞的樂迷不同的音樂饗宴，包括11月12日在馬來西亞檳城與交響樂團演奏，呈現《奧地利之夜》的莫札特著名C大調鋼琴協奏曲KV467。之後，他將轉往新加坡與文化主流媒體舉辦論壇，講述身為華人鋼琴家的定位。
陳瑞斌曾被馬來西亞最具代表性的英文報《The Star》評論為「具有前一世紀已過逝全世界最偉大鋼琴家霍洛維茲的手指（Horowitz's fingers）」，也曾被全球多個媒體譽為有「天使手指」。這次在馬來西亞更期待能以從小在奧地利生活長大的音樂文化傳統，演奏最動聽的莫札特協奏曲，現場有眾多來自全球各地的音樂愛好者與大馬樂迷到場聆聽，感受陳瑞斌詮釋音樂的特殊魅力。
馬來西亞皇后曾在美國欣賞陳瑞斌的演出，並為此感動不已，也成為他的粉絲！陳瑞斌表示，未來在海外的演出會盡可能與華人文化作連結，期待能將華人與台灣文化端上國際樂壇，帶給聽眾們不一樣的文化啟迪與交流。近來陳瑞斌多次台灣已故演奏作曲家、有「東方蕭邦」之稱的江文也作品，就是一例。
陳瑞斌結束東南亞演奏行程後，將會再度回到台灣演出，12月13日星期三晚間7:30於苗栗縣政府文化觀光局中正堂演藝廳舉辦「彩繪人生，天使人生」專場鋼琴演奏會，期待帶給台灣樂迷們「無法取代的感動」。