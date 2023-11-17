大里區里聯合活動中心開工 打造多元友善育樂空間

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民政局長吳世瑋表示，大里區人口逾21萬人，為台中市第三大行政區，其中仁化、仁德2里鄰近大里工業區及修平科技大學，人流往來頻繁，為提供市民優質的育樂空間，市府團隊多次邀集地方團體聽取意見後，在有限的空間及財源下，做最符合當地需求的規劃，包含設計周邊停車空間及人行步道，兼顧使用者便利性及安全性；另活動中心周圍更規劃廣場及綠地，不僅延伸鄰近仁化公園遼闊舒適的意象，同時降低鄰近各場域對使用者的影響。
大里區長鄭正忠說明指出，市府團隊積極推動大里區各項建設，除今日開工的仁化、仁德里聯合活動中心及111年動工的瑞城里活動中心；交通方面，為紓緩大里停車壓力，東榮立體停車場及益民國小活動中心停車場均已啟用，另立新國中及成功國中活動中心暨停車場興建工程持續推進中，還有公園街(東湖路至東南路)打通、南門橋拓寬，及台74線大里及霧峰地區增設草湖匝道也即將通車，大幅改善大里交通路網。
大里區公所說明，活動中心基地位於大里區第三公墓仁化墓區，103年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，興建地上3層樓建築 ，1樓設置多功能禮堂、2至3樓設置研習教室等空間；另落實性別平等，男女廁間比例以1:4規劃，讓女廁不必大排長龍，蹲式與坐式馬桶也適當配比3:2，友善長輩及孩童，同時更設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，114年啟用後，將成為里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。