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大里區里聯合活動中心開工 打造多元友善育樂空間

▲大里區里聯合活動中心今天開工，盧市長表示，114年啟用後，提供里民多元友善育樂空間。（圖／民政局提供）
▲大里區里聯合活動中心今天開工，盧市長表示，114年啟用後，提供里民多元友善育樂空間。（圖／民政局提供）

記者柳榮俊/台中報導

台中市府為提供大里區仁化、仁德2里多功能活動中心，自籌經費3,743萬元，新建3層樓里聯合活動中心，主體工程完工預計明年底完工。今(17)日舉行開工動土典禮，市長盧秀燕出席表示，完工後不僅提供里民活動空間，結合鄰近仁化公園廣闊綠地、籃球場以及機車考照練習場等室外空間，提供市民友善多元的育樂空間。

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盧市長表示，在地方居民多年期盼與建議下，仁化、仁德里聯合活動中心興建基地順利完成地目變更，市府積極籌措經費，規劃興建3層樓里聯合活動中心，周邊有公園、籃球場各種遊樂設施，為避免民眾繞道，採三面開門，廁所也可提供周邊遊憩民眾共享，露天的階梯在舉辦戶外活動時也可當作座位使用。

民政局長吳世瑋表示，大里區人口逾21萬人，為台中市第三大行政區，其中仁化、仁德2里鄰近大里工業區及修平科技大學，人流往來頻繁，為提供市民優質的育樂空間，市府團隊多次邀集地方團體聽取意見後，在有限的空間及財源下，做最符合當地需求的規劃，包含設計周邊停車空間及人行步道，兼顧使用者便利性及安全性；另活動中心周圍更規劃廣場及綠地，不僅延伸鄰近仁化公園遼闊舒適的意象，同時降低鄰近各場域對使用者的影響。

大里區長鄭正忠說明指出，市府團隊積極推動大里區各項建設，除今日開工的仁化、仁德里聯合活動中心及111年動工的瑞城里活動中心；交通方面，為紓緩大里停車壓力，東榮立體停車場及益民國小活動中心停車場均已啟用，另立新國中及成功國中活動中心暨停車場興建工程持續推進中，還有公園街(東湖路至東南路)打通、南門橋拓寬，及台74線大里及霧峰地區增設草湖匝道也即將通車，大幅改善大里交通路網。

大里區公所說明，活動中心基地位於大里區第三公墓仁化墓區，103年完成遷葬後，並變更為遊憩用地，興建地上3層樓建築 ，1樓設置多功能禮堂、2至3樓設置研習教室等空間；另落實性別平等，男女廁間比例以1:4規劃，讓女廁不必大排長龍，蹲式與坐式馬桶也適當配比3:2，友善長輩及孩童，同時更設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，114年啟用後，將成為里民休閒育樂及聚會活動的最佳場所。


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