旅日巨星翁倩玉南美館開版畫個展作品「臺南古邸」念故鄉兒時趣事
旅日巨星翁倩玉11月18日至12月17 日於南美館一館舉辦「無限II 倩玉的版画世界」 個展，她今(17)日親自出席記者會。此次個展匯集翁倩玉將近50年43幅的版畫創作結晶，也有多幅長達一公尺的版畫巨作，製作難度極高。這也是睽違11年的第二度個展，翁倩玉期望大家能在她的版畫展當中感受到平安、心靈平靜。
記者陳諭申/台南報導
「無限II 倩玉的版画世界」展出作品以花卉、古民居、和式庭園等為主題，透過翁倩玉敏銳的觀察力，構圖視角有趣多變、色彩運用明麗，刻劃出充滿故事性與生命力的匠心版畫藝術創作。作品「波斯菊」(1997)來自翁倩玉見到日本伊豆高原車站前繁花遍地時的感動憶起祖母的笑顏，回想以前回家會經過一片美麗波斯菊花海，某次發現花海空了一小區，原來是外祖母摘採了一束回家擺飾。翁倩玉受外祖母個性影響樂觀，外祖母也教導翁倩玉要學習忍耐、事事看開，也傳授要「呷好」、更要會燒一手好菜。翁倩玉透露自己於YT頻道中分享的料理菜色，都是來自外祖母傳授的功夫菜，現在彷彿都還能聽到外祖母爽朗的笑聲。
翁倩玉創作一幅以故鄉為主題的作品「臺南古邸，將對思鄉情感透過作品表露無遺，翁倩玉分享8歲時曾與哥哥在台南讀書，早上與哥哥一起上課會經過一棵香蕉樹，也會拿著香蕉邊走邊吃，對當時香蕉的酸、香、甜味非常難忘，離開台南後在日本吃的香蕉都沒有當時吃到的美味。因此翁倩玉表示感謝賴副總統在擔任市長期間把南美館建設完成，她才得以返回家鄉舉辦個展。
翁倩玉於25歲時拜版畫大師井上勝江為師，井上勝江指導翁倩玉版畫技巧，但對創作內容主題從不侷限她的想像，也是因為井上老師的鼓勵翁倩玉才有勇氣參加日本版畫展覽會比賽，從此受美術界肯定並屢屢獲獎。
「無限II 倩玉的版画世界」除了展出多幅精華作品，更規劃展示翁倩玉創作版畫過程時會使用的各式用具、手套、雕刻刀等製版用具，完整呈現版畫創作從繪圖、刻版到印刷一氣呵成的創作歷程，值得一看。