統一時代百貨「浪漫聖誕樹」點燈！告五人精彩開唱 必拍景點搶看
聖誕佳節即將到來！統一「愛‧Sharing」，今年以當代藝術之都「巴塞隆納」為聖誕主題城市，在台北時代百貨與高雄夢時代展出別具人文與藝術氣息的主題裝置，台北時代百貨請來告五人精彩開唱，吸引粉絲不畏風寒到場支持，「愛Sharing耶誕藝術燈區」將一路亮到2024年1月2日，絕美必拍景點快收。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年「2023愛‧Sharing」將航向西班牙的巴塞隆納，以「Purple Wish」為主題，點亮台北時代百貨、高雄夢時代百貨。更邀請兩大人氣樂團，告五人與宇宙人，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線，現場擠滿熱情粉絲到場支持。
台北時代百貨聖誕主樹Purple Wish 位在2F夢廣場，今年Purple Wish化身自由奔放的佛朗明哥舞者，在魔幻噴泉底座上翩然舞動，裙襬猶如海上粼粼波光，並鑲嵌著瑰麗的寶石，舞出浪漫魔幻的意象，引來達利超現實主義的蝴蝶共舞。每日18:00-21:00整點播放主題燈光秀，12月24日升級為雪花燈光秀，陪大家度過浪漫聖誕節。
必拍還有飄著咖啡香的奇幻咖啡小屋；充滿童趣奎爾公園裏的大蜥蜴；牽引著夢想之鹿，追隨璀璨的伯利恆之星；具活潑靈巧色彩、經典榮耀的聖家堂；幸運的第九艘船，船帆化身為達利畫作中蝴蝶，振翅遠颺。沿著階梯走上四樓平台，西班牙酒館映入眼簾，滿溢道地佳餚與動人演出。