台灣1縣市平均壽命奪冠！香港輾壓日本變「全球最長壽」原因曝

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內政部提到，以直轄市而言，111年國人平均壽命呈現自北而南遞減的情形，以台北市83.75歲最高，其餘依序為新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市；男、女性平均壽命亦均以台北市最高。若是以各縣市平均壽命而言，111年以新竹市81.72歲最高，台東縣76.46歲最低。
一名網友近日在PTT發文，他以「香港人最長壽是因為喝煲湯？」為題，表示在香港生活空間很少、房價極高，且空氣品質又不太好，但平均壽命卻贏過日本，成為全世界最長壽的國家，「有人說是因為香港的老人很愛喝煲湯的關係，熱熱喝裡面很多養生的成分」，讓他好奇問：「真的是這樣子嗎？」
貼文曝光後，引起網友熱議，「不懂加一，港點都蠻不養生的感覺」、「煲湯很鹹」、「愛喝普洱茶吧，早點一壺萬解」、「哪個醫生在推薦香港食物的？」
事實上，香港大學研究團隊比較了18個國家或地區，包含新加坡、韓國、美國、英國、日本、澳大利亞等，以2.63億份資料分析結果顯示，香港人長壽的原因在於無論是心血管疾病、交通意外以及香港女性罹癌的死亡率都是最低的，其中香港政府控菸政策導致低吸菸率就是關鍵。
香港自2007年1月開始全面實施禁菸條例，違者將被罰款港幣5000元（約新台幣2萬元），是繼新加坡之後第二個禁止市民在大部分公共場所吸菸的亞洲國家或地區。而根據《英國醫學雜誌》（BMJ）一項長達50年追蹤的研究結果顯示，曾經吸過菸的人比不吸菸的人平均壽命減少了10年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！