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台日比一比／東京巨蛋1988年啟用！充氣式屋頂35年來屹立不搖

▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）

記者吳政紘/日本東京報導

1988年日本東京巨蛋正式啟用，到今年2023年已經是35週年，雖然已經是「老蛋」，但能夠有在不用吹風日曬雨淋的場看球，是十分幸福的事，尤其不少球迷都很享受這樣舒適的看球體驗，不過到底東京巨蛋怎樣呈現，為何是亞洲第一座充氣式屋頂，《NOWnews今日新聞》帶你一起來看東京巨蛋的特色。

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東京巨蛋的前身是後樂園球場，建築面積為46,755平方公尺，容積為124萬立方公尺，實際棒球比賽約需要1萬3000平方公尺，可容納5萬5000人以上，棒球必比賽也可容納約46000人以上，這樣來說，東京巨蛋算是十分寬廣的設施，而最有趣的就是充氣式設備。

▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
為了讓東京巨蛋的屋頂可以充氣，東京巨蛋內部氣壓比外部高，所以要維持的話，至少要加壓充氣機36台，持續送風，比賽時約作動10到18台，平時只要2台就可以輕鬆支撐起東京巨蛋屋頂。

▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
此外，東京巨蛋是仿效美國Thunder dome（又稱為雷蛋），是以前明尼蘇達雙城隊主場，但因為建立這樣的巨蛋，場內需要加壓送風機，在過去技術沒這麼發達狀況下，所以有點吵，此外，還有屋頂塌陷的問題，後來已經不復存在，2013年閉館，2014年拆除。

▲東京巨蛋已經經過35年，還是一樣頻繁使用。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
▲東京巨蛋已經經過35年，還是一樣頻繁使用。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
東京巨蛋是充氣式的結構，堪稱是膜結構建築的代表，屋頂使用塗有樹脂的玻璃纖維雙層薄膜，厚度為0.35mm，由28條電纜支撐。加壓機不斷向巨蛋內輸送空氣，使圓頂內的壓力比外部高0.3%，氣壓差相當於一樓和九樓的差距，人體幾乎感覺不到。此外，為了保持圓頂內部壓力的穩定，出入口應用了旋轉門，以防止空氣露出。

▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
▲東京巨蛋屋頂是充氣式設備。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.15）
東京巨蛋已經可以用AI檢測除雪、觀測氣溫、檢查相關除霧等，已經是相當進步，未來這樣的充氣設備，還會繼續使用，此外，屋頂還有很多功能，包括透光率5％左右，就可以避免白天用這麼多照明設備，修復的價格便宜等，有很多優點。

日本球迷最自豪的是，啟用35年來，東京巨蛋屋頂從未塌陷，也是最有特色的巨蛋，還有所謂「巨蛋條款」

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