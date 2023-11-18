台日比一比／東京巨蛋1988年啟用！充氣式屋頂35年來屹立不搖

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為了讓東京巨蛋的屋頂可以充氣，東京巨蛋內部氣壓比外部高，所以要維持的話，至少要加壓充氣機36台，持續送風，比賽時約作動10到18台，平時只要2台就可以輕鬆支撐起東京巨蛋屋頂。
此外，東京巨蛋是仿效美國Thunder dome（又稱為雷蛋），是以前明尼蘇達雙城隊主場，但因為建立這樣的巨蛋，場內需要加壓送風機，在過去技術沒這麼發達狀況下，所以有點吵，此外，還有屋頂塌陷的問題，後來已經不復存在，2013年閉館，2014年拆除。
東京巨蛋是充氣式的結構，堪稱是膜結構建築的代表，屋頂使用塗有樹脂的玻璃纖維雙層薄膜，厚度為0.35mm，由28條電纜支撐。加壓機不斷向巨蛋內輸送空氣，使圓頂內的壓力比外部高0.3%，氣壓差相當於一樓和九樓的差距，人體幾乎感覺不到。此外，為了保持圓頂內部壓力的穩定，出入口應用了旋轉門，以防止空氣露出。
東京巨蛋已經可以用AI檢測除雪、觀測氣溫、檢查相關除霧等，已經是相當進步，未來這樣的充氣設備，還會繼續使用，此外，屋頂還有很多功能，包括透光率5％左右，就可以避免白天用這麼多照明設備，修復的價格便宜等，有很多優點。
日本球迷最自豪的是，啟用35年來，東京巨蛋屋頂從未塌陷，也是最有特色的巨蛋，還有所謂「巨蛋條款」。
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