恐龍快來！名字有「恐、龍」立即送你重返侏儸紀

想體驗被暴龍疾速追擊的震撼體感！斥資上億元打造的i-Ride飛行劇院推出新片《勇闖侏儸紀》，自10月底上映後湧入眾多體驗民眾，11月底前的週末場次早已預約一空，主辦單位特別提前開放12月的場次預約。此外，即日起更推出恐龍總動員活動，只要姓名內有「恐」或「龍」，立即送你重返侏儸紀，若是名字有「恐龍」兩個字，更享0元霸氣包場，20位親友全數免費招待。
記者陳美嘉／高雄報導
i-Ride 飛行劇院擁有全球最先進之獨家六軸體感平台，進場體驗民眾將如同搭乘野生動物園內的無人遊園車，推進空中後被巨型的20米球幕包覆，雙腳懸空穿梭在恐龍復育園區內，以前所未有的極近視角觀察到不同恐龍的習性、氣味，甚至是被口水攻擊。
《勇闖侏儸紀》將整座飛行劇院打造成一座恐龍復育園區，從園區入口的迎賓恐龍、復育室內剛誕生的恐龍寶寶，以及搭上雙腳懸空無人遊園車後，從白堊紀到侏儸紀時期的各式草食性與肉食性恐龍陸續逼近，在離開園區前還有恐龍互動展區，讓親子在共遊中認識恐龍蛋、恐龍腳印等相關知識。
飛行劇院推出全台恐龍總動員活動，即日起至12/31，只要持中華民國身分證中，姓名當中有「恐」或「龍」字的民眾，可享免費搭乘乙次（價值680元）。若是姓名中同時有「恐龍」兩個字，即享0元包場尊榮服務，20位親友全數霸氣免費！《勇闖侏儸紀》為保護級，觀賞年齡須滿6歲。
為了激發創意與引導孩子思考為什麼， 12/10、12/24推出高雄限定的「小小飛行員」活動，先從生態盆中認識恐龍的居住環境，再邀請孩子運用泡泡土、動力沙等多元媒材捏塑自己的專屬恐龍，拉近想像與實作的距離。