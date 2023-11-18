世界最大鹽祭典 鯤鯓王平安鹽祭圓滿落幕 繼續邁向下一個20年
2023鯤鯓王平安鹽祭於11月12日圓滿落幕，為期二天的活動現場湧現萬名人潮，當中有不少外國遊客第一次接觸到廟宇文化，感到非常新奇有趣。現場民眾看見祈福大道上一簍簍，祈福大道上大鹽堆插上平安旗，也紛紛詢問要如何參加，好祈求全年平安順利，財祿豐收。除了每年最受矚目的擲筊大賽外，台灣守護文創推出的108祈福專案、祈福專案導覽、千人祈福插旗活動，也獲得不少迴響。
記者林怡孜/台南報導
台灣守護文創董事長陳仁昌表示，每年推出的祈福專案是為了讓民眾可以更貼近這場世界最大鹽祭典、感受鯤鯓王的庇佑。108個企業與家庭在祭典當日會有專屬祈福殊榮，鹽祭結束後，這些經過正統科儀及加持的祈福鹽會包裝成一包包祈福鹽包送至信眾手中，讓庇佑常伴左右。除此之外，也可以帶著三大祈福聖物：請鹽能量晶球、祭鹽祈福戰旗、謝鹽平安瓦片，跟隨祭典儀式的進行，感受這場世界最大鹽祭典-鯤鯓王平安鹽祭帶來的能量與祝福。
陳仁昌說明，今年有不少公司團體參加祈福專案，活動期間更是揪團來現場參加，透過專業的導覽介紹更能深刻感受20年歷史的平安鹽祭，與擁有360年歷史的臺灣鹽業文化，並對台灣王爺總廟南鯤鯓代天府的文化底蘊更了解。還有平安鹽祭請鹽、祭鹽、謝鹽三大儀式介紹，祭典中使用源自井仔腳瓦盤鹽田經三曝九曬而成的「天日鹽」，這些珍貴天然結晶被鯤鯓王認證賜名「初始之源、水晶之寶」。
主辦單位雲嘉南風景管理處處長許宗民表示，平安鹽祭已舉辦20年，並於今年獲得2023 APSAA亞太永續行動獎銅獎的國際肯定，這場結合鹽業文化、宗教信仰、生態地形等概念，以臺灣王爺信仰總廟「南鯤鯓代天府」以及臺灣最古老瓦盤鹽田遺址「井仔腳瓦盤鹽田」作為活動出發點，重新活化鹽產業文化的祭典盛事，在雲嘉南管理處與南鯤鯓代天府攜手多元合作夥伴努力下，已成為國際間推動永續活動的典範案例。期待平安鹽祭繼續邁向下一個20年，讓這場世界最大鹽祭典成為國人共同的驕傲。