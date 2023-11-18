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中華電拚虛實整合！5G打造虛擬試衣間　數位雙生輔助紡織設計

▲中華電信運用5G聯網企業應用解決方案打造虛擬試衣間，為大型傳統產業規劃5G紡織共創情境。（圖／中華電信提供）
▲中華電信運用5G聯網企業應用解決方案打造虛擬試衣間，為大型傳統產業規劃5G紡織共創情境。（圖／中華電信提供）

記者林志怡／台北報導

中華電信運用5G聯網企業應用解決方案打造虛擬試衣間，為大型傳統產業規劃5G紡織共創情境，於儒鴻企業VVIP Show Room空間佈署5G專網訊號服務，提供新創企業「立政科技」複刻儒鴻服飾展演空間，共創紡織虛擬展間；以數位雙生技術輔助設計與行銷，實現儒鴻企業為VVIP客戶提供身臨其境的穿搭體驗，並透過新穎的智慧紡織應用，持續提升儒鴻企業品牌指名度與聲量。

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中華電信表示，公司積極與新創團隊合作，將其應用導入5G實證場域，整合新創應用的開發驗證和技術資源，協助新創團隊在實驗場域進行應用開發及服務調校，確保其應用能夠成功在企業場域中實現創新。

儒鴻企業於16日舉辦「共創5G數位雙生輔助紡織設計應用成果會」，不僅印證中華電信協助新創團隊將其應用導入5G實證場域的具體實踐，加速新創應用孵化，也為國內5G聯網創新應用帶來無限的可能性。

儒鴻企業董事長洪鎮海提到，透過與中華電信和立政科技的合作，借助5G數位雙生輔助設計，讓整體研發過程能更有成效與能即時滿足與確保達成客戶需求；儒鴻企業成衣事業部總經理陳坤鎕指出，透過虛實整合應用可以創造符合產品需求的情境來展示3D產品。

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