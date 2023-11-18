來自日韓新馬YouTuber 行銷「頭城五漁鐵」不一樣風情

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我是Mana說，這次全新體驗後深深愛上頭城山海，還重新找到9年前第一次來台灣旅行，就喜歡上、並決定留在台灣的那一眼瞬間感覺，還有不輸日本鎌倉的美麗海景平交道！在五天四夜旅行中，巧遇退休後因興趣開始進行自行車旅行的67歲帥氣大叔，從年輕開始便到夏威夷和東南亞、世界各國旅行，但從10年前第一次來到台灣，從此所有的旅行目的地都只有台灣，直呼自己的心被台灣牢牢抓住了！
西西歪Ccwhyao不只是自己到「「頭城五漁鐵」玩，行程一開始就立志要在五天四夜找出在地馬來西亞新朋友加入同遊，從第一天到第五天，從頭城農場到登陸龜山島，滿滿有趣在地體驗和不同新朋友相遇的故事交疊，更因為這些馬來西亞夥伴融入在地生活，讓故事更加精彩。
安迪在哪 NDCai透過鏡頭帶領大家走進草嶺古道，又下海去大溪漁港親耳聆聽感受魚的ASMR，安迪和瑋弟在《頭城五漁鐵》的幾天時間，不只融入在地漁村生活，了解在地文化、品嚐各式新鮮海味，更深入了解龜山島歷史，分享好多連台灣人可能都不知道的小知識，甚至還有吃飯吃到一半，被抓出去打籃球PK交流的奇特體驗，直說下次還想要再到頭城農場看螢火蟲、吃自己買的現煮海鮮全餐！
身為宜蘭囝仔的Evita，前幾年隻身到新加坡打拚，回到台灣的她四處旅行，卻是第一次有機會好好深入體驗、暢遊「石城、大里、大溪、梗枋、外澳」五個村落，對於親自走進這片山海土地，每一轉瞬都是全新感受和美景，直說「長這麼大都不知道還有這些地方！」不僅重新認識這幾個沿海村落，更表示之後還要約上家人朋友繼續探索不一樣的「頭城五漁鐵」。
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《頭城五漁鐵 slow coast》
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