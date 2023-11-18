歡慶10周年慶 紅崴觀光工廠公益馬拉松嘉年華熱力開跑
紅崴科技2023年度最大盛事「台江迺庄歡喜鬥陣走！第2屆府城紅崴觀光工廠公益半程馬拉松暨台江建庄200年系列活動」，今(18)日一早熱情開跑。賽程分為5公里樂活組、10公里健康組，以及21公里挑戰組，同時還有特色市集、草地音樂會、闖關遊戲、YOYO家族的星星哥哥與天竺鼠姊姊帶動唱，主辦單位並提供萬元禮品摸彩，希望跑者們滿載而歸。
記者林怡孜/台南報導
紅崴科技的創辦人謝進興博士表示，今年是紅崴科技10週年慶，也是創立「世界足弓矯正日」的第2個年頭，透過路跑活動，希望更多民眾珍愛自己，重視健康。今日提供的摸彩大獎是紅崴驕傲的商品，專業足弓矯正器鞋組，希望幸運中獎民眾讓健康更加分，行走跑跳更順暢。
台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、安南區長魏文貴、科工區廠商協進會理事長葉寶鴻、台南市推廣觀光工廠促進協會理事長梁金生等貴賓到場為跑者鳴槍，加油打氣。紅崴觀光工廠佔地遼闊，除了主會場有非洲鼓、馬戲團與小朋友最愛的YOYO台表演外，更有草地音樂會讓人可以悠閒坐在草地上品嘗美食欣賞音樂，也有街頭藝人的表演與民眾互動，大小朋友皆玩得不亦樂乎。工廠內部還有導覽活動與闖關遊戲，讓民眾可以更清楚瞭解足部健康的重要性。
會後也安排紅崴10周年慶高潮，事業夥伴們齊聚一堂，與優秀鑽石級領導共同切下特製的豪華蛋糕，彩球爆開，祝福的賀語與彩帶飛揚，紀念10週年這個獨特的時刻。