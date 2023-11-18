快訊／大樂透頭獎2.2億！「200萬加碼」有81組　11/17最新獎號曝

白天短暫回暖！今入夜再急凍剩10度　氣象局揭「輻射冷卻」成因

▲白天太陽露臉後溫度快速回升，不過入夜後中北部、東北部再度急凍剩下10度上下，會出現這樣溫差極大的變化，其實都是「輻射冷卻」作用影響。（圖／記者葉政勳攝）
▲白天太陽露臉後溫度快速回升，不過入夜後中北部、東北部再度急凍剩下10度上下，會出現這樣溫差極大的變化，其實都是「輻射冷卻」作用影響。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今晨低溫出現在基隆七堵的7.7度，白天太陽露臉後溫度快速回升，不過入夜後中北部、東北部再度急凍剩下10度上下，會出現這樣溫差極大的變化，其實都是「輻射冷卻」作用影響。預計今夜到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央氣象局說明，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」讓溫度快速回暖，當地表被太陽烤熱後，等到入夜後​​地表仍會持續以紅外光等長波輻射，向太空逸散能量，達到散熱的效果。

雖然上述情況是每天會發生的正常現象，但當環境​符合2個條件時，地表就會迅速降溫、入夜後氣溫驟降，其一是「夜空晴朗無雲」，地面發散的輻射熱，會因為沒有雲層的阻擋直抵高空逸散​；第二是「地表風弱」，風力較小使冷空氣更容易聚集在地表，兩者搭配下就會出現極端低溫。

▲（圖／報天氣－中央氣象局提供）
▲入夜後中北部、東北部再度急凍剩下10度上下，會出現這樣溫差極大的變化，其實都是「輻射冷卻」作用影響。（圖／中央氣象署提供）
反之，當「夜空有雲、地表有強風」時，地面放出的輻射熱會被雲朵吃掉，再放出輻射熱返回、加熱地面；​地表的強風則會促使冷、暖空氣迅速混合，此時輻射冷卻就不明顯，人體感受也不會這麼冷​。

因此，今（17）日早晨低溫出現在基隆七堵的7.7度，不過到白天陽光出現後，北部、東北部的高溫回到19-20度。要注意的是今晚到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下，提醒民眾外出留意保暖。

▲今晚到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部日夜溫差大。（圖／中央氣象屬提供）
▲今晚到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部日夜溫差大。（圖／中央氣象屬提供）

獅子座流星雨今登場！「1小時15顆」抬頭可見：近年觀賞條件最佳

強烈大陸冷氣團達標！專家揭「降溫急凍10重點」：意想不到的變化

快訊／今最低溫7.7°C！氣象署發「低溫特報」　9縣市急凍警戒區

白天短暫回暖！北台灣入夜「急凍剩10度」　冷氣團減弱回溫等這時

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞