白天短暫回暖！今入夜再急凍剩10度 氣象局揭「輻射冷卻」成因
今晨低溫出現在基隆七堵的7.7度，白天太陽露臉後溫度快速回升，不過入夜後中北部、東北部再度急凍剩下10度上下，會出現這樣溫差極大的變化，其實都是「輻射冷卻」作用影響。預計今夜到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據中央氣象局說明，白天太陽升起時，地球地表會吸收「可見光、紫外光等輻射能量」讓溫度快速回暖，當地表被太陽烤熱後，等到入夜後地表仍會持續以紅外光等長波輻射，向太空逸散能量，達到散熱的效果。
雖然上述情況是每天會發生的正常現象，但當環境符合2個條件時，地表就會迅速降溫、入夜後氣溫驟降，其一是「夜空晴朗無雲」，地面發散的輻射熱，會因為沒有雲層的阻擋直抵高空逸散；第二是「地表風弱」，風力較小使冷空氣更容易聚集在地表，兩者搭配下就會出現極端低溫。
反之，當「夜空有雲、地表有強風」時，地面放出的輻射熱會被雲朵吃掉，再放出輻射熱返回、加熱地面；地表的強風則會促使冷、暖空氣迅速混合，此時輻射冷卻就不明顯，人體感受也不會這麼冷。
因此，今（17）日早晨低溫出現在基隆七堵的7.7度，不過到白天陽光出現後，北部、東北部的高溫回到19-20度。要注意的是今晚到明天（19日）清晨可能還有一次輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區還是有機會逼近10度上下，提醒民眾外出留意保暖。