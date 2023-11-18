▲脊柱裂、膀胱腸道功能障礙影響「這些」功能　中榮設功能障礙中心助醫療照護

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脊柱裂是什麼？ 腸道功能障礙會有哪些影響？「脊柱裂」指的是脊柱未能完全閉合，造成脊隨、脊椎暴露在體外。臺中榮民總醫院表示，這是一種先天性畸形，通常會在胚胎發育期間形成，並發生在不同的脊椎部位，導致不同程度的神經功能缺陷，這些缺陷可能涉及運動、感覺、排尿控制、腸道功能等。
脊柱裂治療通常包含手術修復及後續的復健治療，若症狀嚴重，可能需要長期的醫療照護、治療。而「膀胱腸道功能障礙」指的就是膀胱、腸道功能異常，使排尿、排便控制困難。
臺中榮民總醫院提到，膀胱腸道功能障礙可能是由多種原因引起的，包括神經系統疾病、脊髓損傷、腦部疾病、先天性畸形等，都有可能造成排尿困難、尿失禁、尿頻、尿急、便秘、大便失禁等問題，對患者的生活品質會產生許多不良影響，可能需要經常性的醫學治療和管理。
膀胱腸道功能障礙的治療方法因病情嚴重程度而異，治療方法包含藥物治療、行為療法、物理治療和手術等。
中榮團隊整合照護 設立功能障礙中心提升醫療服務脊柱裂、膀胱腸道功能障礙對患者的健康、生活都會產生重大影響，需要早期診斷、適當的治療照護，以及跨專業的整合照護團隊支持。然而在過去的就醫環境以及知識落差下，常常會造成這類病患必須在多個專科診間來來去去，甚至無法找到適當的主治負責醫師。
因此，臺中榮民總醫院便集結了多專科專家，在神經外科周育誠醫師號召下成立脊柱裂醫療團隊，於固定時間集會討論個案，並加速科與科之間的溝通聯繫，藉由意見交換，為病患提供最佳治療策略及照護。
而今年為了要再進一步提升脊柱裂、膀胱腸道功能障礙相關疾病醫療照護服務，強化脊柱裂與膀胱腸道功能障礙之整合照護流程，促進相關業務及研究發展，臺中榮民總醫院設置「脊柱裂與膀胱腸道功能障礙中心」，期望能建立全方位的優質醫療服務，打造國際一流疾病診療中心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59903
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