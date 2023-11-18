四名師共同著作《元宇宙與計算機概論》發表

由國立臺灣科技大學教授盧希鵬與蕭國倫、李啟龍、陳鴻仁、姜琇森等四位國內知名的資訊科技教育領域教授共同著作《元宇宙與計算機概論》於今（18）日舉行新書發表暨簽書義賣會，吸引產學研各界人士到場響應，並將當日義賣所得全數捐贈給華山基金會。
記者陳美嘉／綜合報導
蕭國倫表示，元宇宙、Web3、區塊鏈、人工智慧、VR、AR、數位分身是目前正在新興的概念與技術，我們在生活中已經有越來越多機會接觸到這類的應用，但許多人可能不知道它背後的原理是什麼。現在有很多的活動已經逐漸由線下（實體生活）轉為線上（虛擬活動），甚至線上的活動或是線上的身分比線下的生活和身分更具影響力。
蕭國倫指出，目前市面上缺少書籍能完整且深入的說明這些技術，以計算機概論為例，不少書籍把這些技術或應用列為其中幾個章節，但對於學習者來講，無法透過這樣的篇幅掌握這些技術在元宇宙和Web 3.0中所扮演的角色。
《元宇宙與計算機概論》有別於傳統介紹電腦組成的計算機概論，納入新資訊世界形態發展不可缺的元素，從元宇宙與Web3.0的角度出發，從底層技術、運作原理、實際應用整合，對相關的概念與技術進行通盤描述，讓讀者可以透過本書建立較為完整的概念架構，進而對這些科技元素之間的互動與關係有更深入的理解；此書也整合網路影片資源與應用實例去增進讀者對這些概念的認知。