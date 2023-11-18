也被問習近平是獨裁者嗎？加拿大總理不跳坑：中國不是民主國家
今年的亞太經濟合作會議（APEC）峰會劃下句點，全場最大焦點當然是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的會談，但除了拜習會外，許多國家領袖也趁著峰會期間，互相進行了正式或禮貌性的對話。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稱自己與習近平在會議期間有著「良好的交流」，而當被問到是否認為習近平是獨裁者時，杜魯道不像拜登直接給予肯定答覆，而是迴避問題，僅回答沒有人會稱中國是一個民主國家。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，杜魯道直言加拿大與中國的關係存在頗大的分歧和挑戰，但「我們正在持續進行接觸」，希望最終能促成與習近平的正式會晤，但杜魯道說目前還沒有達到那一步。
去年G20峰會上，杜魯道與習近平交談時，當面表達了對於中國向加拿大實施間諜活動和干預加拿大選舉的擔憂，讓習近平頗為不悅，兩人在鏡頭前發生齟齬。
而這次APEC峰會，杜魯道則稱自己與習近平有著「良好的交流」，他告訴習近平雙方需要共同努力創造建設性對話的條件。而當被記者問到是否認為習近平是一位獨裁者時，杜魯道沒有直接回答，而是指出中國是一個單一政黨制的國家，「我認為沒有人會稱其為民主國家」。
另外杜魯道也認為拜習會是一個「好兆頭」，中美同意恢復軍事溝通以及打擊非法芬太尼。杜魯道稱加拿大願意與中國合作，但會在民主、人權、法治等領域持續挑戰中國。