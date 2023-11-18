白癡公主胸圍突暴漲！只花60元雕塑火辣身材 琳妲驚呆：好適合
百萬YouTuber「白癡公主」經常在社群上發布搞笑影片，穿上緊身衣展露身材曲線，扮演成各種動漫、電影角色，胸圍不夠雄偉的她，自嘲平坦身材是「貧乳界女神」、「A減癡癡」，沒想到靠著先進的AI繪圖技術，也可以變身豐滿的波霸，她在IG曬出一系列的變身照，傲人胸圍讓網友驚呆，還釣出樂天啦啦隊女神琳妲留言：「妳好適合大奶。」
記者江芷稜／綜合報導
網紅們瘋玩AI製圖，白癡公主發文寫道：「請告訴我這60元沒有白花吧？AI照一秒讓我變大奶，順便附上幾張千變萬化的me」，貼出一系列復古風、公主風多樣式的美圖，還有婚紗、孕肚照，引發網友熱議，沒想到濃眉大眼的她盤起長髮，化身成西方公主的模樣相當漂亮，胸前飽滿渾圓雙峰更是毫無違和感，令人耳目一新。
日前她接受星座專家白瑜算命盤，被誇很適合當媽媽，非常有母愛，她也大方用AI合成孕肚照，笑說「不出意外，後年我會長這樣……」，讓網友全都嚇了一跳，以為她真的懷孕了，差點要說恭喜，每張照片都有很大迴響。
有粉絲誇她的AI圖有薛凱琪與少女時代成員秀英的感覺，琳妲誇白癡公主很適合豐滿身材，她笑回「可能我天生值得擁有吧」，網友笑說「別人隆乳花10幾萬，我們花60元，看來大奶不是夢」，稱讚她每張照片都很美，這60元花得很值得，也祝福她預告成真，早日當上媽媽。
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