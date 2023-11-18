裕隆MVP、主力球員都被抓光恐「滅團」 還被爆出宿舍聚賭風氣
台灣籃壇涉賭案持續延燒，尤其SBL老牌勁旅裕隆首當其衝，從引爆點吳季穎開始，持續蔓延，士林地檢署已展開大規模搜索，其中裕隆主力球星柯旻豪、班霸和周暐宸等多達9名球員都被列為被告，也已經遭裕隆隊解約。
Nownews/綜合報導
本次裕隆9名球員被列為被告，柯旻豪遭當庭逮捕後聲押；邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐，被依賭博罪、詐欺、運彩3罪均以30萬交保；洋將斑霸10萬交保限制出境、住居；原以證人身份遭約談的李其恩，複訊後當庭轉列為被告，諭令30萬交保。
外界形容，此波風暴讓裕隆陷入「滅團」危機，不過裕隆球團仍回應，不會解散球隊，仍會一本初衷為培育台灣籃球年輕好手而貢獻，並會與籃協配合，共同加強球員的法治觀念及行為規範。而籃協也強調，SBL新球季也不會受影響，按照原定計畫在明年1月舉行。
不過檢警也指出，裕隆球隊紀律鬆散，發現有球員在宿舍內聚賭，而吳季穎平時就很愛賭博，也在球隊內部形成賭博風氣。
裕隆球團強調會秉持最高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，本球團依約立即終止契約，絕不寬貸。也利用這次機會，清理門戶，還給籃壇一個乾淨的空間。