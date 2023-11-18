裕隆蒙塵／多次轉職籃契機都表態拒絕 為何裕隆隊不願打職籃？
SBL老牌勁旅裕隆遭到簽賭風暴重創，9名球員被列為被告，上季冠軍陣容幾乎解體，甚至外界也揣測擁有超過50年歷史的裕隆籃球隊是否會因此解散？雖然球團強調會繼續經營，但如何重整旗鼓，重新擦亮球隊招牌，勢必有很長的路要走。
Nownews/綜合報導
目前台灣職籃蓬勃發展，包括PLG和T1職籃聯盟都吸引球迷回流，SBL關注度已大不如前，但其實SBL也經歷過多次朝職業化發展的討論，而當時裕隆和達欣率先表態不參加。
前體育署長林德福任內就曾積極推動SBL職業化，不過裕隆就是站在反對的一方，且強調會與籃協站在同一陣線，會持續為台灣甲組籃球努力。
2018年國內籃壇人士組成CBL中華職業籃球大聯盟，最後因為3缺1而胎死腹中。當時裕隆就明確表態拒絕加入，原因是對於該聯盟的政策和執行力有疑慮。
而之後T1聯盟成立初期，據傳也曾邀請裕隆隊加入，不過最後也無疾而終，裕隆堅持在SBL發展，甚至也一度傳出想與達欣一起退回企業甲組。
裕隆隊在台灣籃壇絕對是指標型且具有傳統歷史的球隊，但經歷CBA中華職籃時期的失利，也讓高層不願意再砸大錢投入職業舞台，反而是用自己的方式，支持台灣籃球。可惜卻因為球團管理疏忽，導致老字號品牌蒙塵，不勝唏噓。