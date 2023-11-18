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啦啦隊女神李多慧現身「冬季愛河水域系列賽」應援加油！

▲高雄冬季愛河水域系列活動今天在愛河灣舉辦盛大開幕。（圖／高市府運發局提供）
▲高雄冬季愛河水域系列活動今天在愛河灣舉辦盛大開幕。（圖／高市府運發局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

啦啦隊女神李多慧今（18）日到高雄為「冬季愛河水域系列賽」應援加油，高市府運發局事前準備在地奶茶給李多慧品嚐，讓她直呼高雄奶茶真好喝，品嚐後心情就跟高雄天氣一樣好。這次系列活動包含11月18至19日的樂觀型帆船賽及立式划槳繞標賽，以及12月1至3日的城市盃龍舟賽，要帶給民眾冬季中盛大的水域賽事體驗。

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▲高市府運發局長侯尊堯與李多慧揮手一起為高雄冬季愛河水域系列賽選手應援。（圖／高市府運發局提供）
▲高市府運發局長侯尊堯與李多慧揮手一起為高雄冬季愛河水域系列賽選手應援。（圖／高市府運發局提供）
2023高雄冬季愛河水域系列賽開幕最大亮點就是邀請到人氣啦啦隊女神—李多慧到現場為選手應援。勝利妖精李多慧帶來動感十足的現場表演，以她獨有的風采為選手加油，不僅為選手們注入無限動力，也燃起觀眾的熱情，讓整個活動更顯熱烈。

▲李多慧帶來動感十足的表演，為選手加油。（圖／高市府運發局提供）
▲李多慧帶來動感十足的表演，為選手加油。（圖／高市府運發局提供）
高市府運發局長侯尊堯也因應114年原住民運動會在高雄，特別致贈原住民獨一無二竹製杯子及愛運動帽子給多慧，現場民眾和多慧一起高喊「愛高雄」、響應「愛運動」 。此外，現場也規劃多元活動，包含「環保市集」展示高雄豐富多樣的在地美食和手工藝品、「不插電音樂會」匯聚超過12組來自不同音樂領域的Live Band等。

▲2023高雄冬季愛河水域系列賽，11月18至19日兩天在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽。（圖／高市府運發局提供）
▲2023高雄冬季愛河水域系列賽，11月18至19日兩天在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽。（圖／高市府運發局提供）
高市府運發局長侯尊堯表示，這次活動還特別引入了樂觀型帆船賽事。「樂觀型帆船」又稱「OP」帆船，其特點是輕巧、靈活，擁有色彩繽紛的帆布和獨特的設計，是適合青少年學習駕駛的帆船，也是學帆船最基本學習的船型，目前也是國際帆船比賽項目之一。這次首次於愛河灣舉辦樂觀型帆船賽，選手年齡均在16歲以下，總計48位選手參與繞標賽、6隊參與團隊賽，選手無不使出渾身解數，來爭奪最高榮耀。

2023高雄冬季愛河水域系列賽，今明兩天除了在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽外，在愛河水域（中正陸橋至五福陸橋間）還有立式划槳繞標挑戰賽；最後壓軸登場的是高雄城市盃國際龍舟，將於12月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域競渡。

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