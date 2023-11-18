啦啦隊女神李多慧現身「冬季愛河水域系列賽」應援加油！
啦啦隊女神李多慧今（18）日到高雄為「冬季愛河水域系列賽」應援加油，高市府運發局事前準備在地奶茶給李多慧品嚐，讓她直呼高雄奶茶真好喝，品嚐後心情就跟高雄天氣一樣好。這次系列活動包含11月18至19日的樂觀型帆船賽及立式划槳繞標賽，以及12月1至3日的城市盃龍舟賽，要帶給民眾冬季中盛大的水域賽事體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
2023高雄冬季愛河水域系列賽開幕最大亮點就是邀請到人氣啦啦隊女神—李多慧到現場為選手應援。勝利妖精李多慧帶來動感十足的現場表演，以她獨有的風采為選手加油，不僅為選手們注入無限動力，也燃起觀眾的熱情，讓整個活動更顯熱烈。
高市府運發局長侯尊堯也因應114年原住民運動會在高雄，特別致贈原住民獨一無二竹製杯子及愛運動帽子給多慧，現場民眾和多慧一起高喊「愛高雄」、響應「愛運動」 。此外，現場也規劃多元活動，包含「環保市集」展示高雄豐富多樣的在地美食和手工藝品、「不插電音樂會」匯聚超過12組來自不同音樂領域的Live Band等。
高市府運發局長侯尊堯表示，這次活動還特別引入了樂觀型帆船賽事。「樂觀型帆船」又稱「OP」帆船，其特點是輕巧、靈活，擁有色彩繽紛的帆布和獨特的設計，是適合青少年學習駕駛的帆船，也是學帆船最基本學習的船型，目前也是國際帆船比賽項目之一。這次首次於愛河灣舉辦樂觀型帆船賽，選手年齡均在16歲以下，總計48位選手參與繞標賽、6隊參與團隊賽，選手無不使出渾身解數，來爭奪最高榮耀。
2023高雄冬季愛河水域系列賽，今明兩天除了在愛河灣舉辦樂觀型帆船賽外，在愛河水域（中正陸橋至五福陸橋間）還有立式划槳繞標挑戰賽；最後壓軸登場的是高雄城市盃國際龍舟，將於12月1日至3日在高雄音樂館前愛河水域競渡。